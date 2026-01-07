La Veu de l’Anoia digitalitza la seva secció de passatemps per oferir als lectors una manera més còmoda i accessible de gaudir d’aquest contingut

La Veu de l’Anoia ha digitalitzat la seva secció de passatemps i, a partir d’ara, es pot consultar en format digital https://veuanoia.cat/jocs-veu-de-lanoia/. Aquest pas permet accedir als continguts de manera més àgil i flexible des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.
La secció manté l’essència lúdica que l’ha caracteritzat al llarg dels anys, amb propostes de mots encreuats, sudokusi altres jocs pensats per entretenir i estimular els lectors. El nou format facilita la participació i s’adapta als hàbits de lectura actuals.
Aquesta evolució s’inscriu en el procés d’adaptació del diari als nous formats digitals, amb l’objectiu de continuar oferint continguts de qualitat i una experiència de lectura funcional i propera.
Amb la digitalització dels passatemps, La Veu de l’Anoia reforça el seu compromís amb la millora continuada del projecte i amb els seus lectors.