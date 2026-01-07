Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

7 de gener de 2026

La Veu de l’Anoia digitalitza la seva secció de passatemps per oferir als lectors una manera més còmoda i accessible de gaudir d’aquest contingut

Aquesta evolució s’inscriu en el procés d’adaptació del diari als nous formats digitals

Dibuix de Svetlana Larshina per GettyImages
Un article de
RedaccióRedacció

La Veu de l’Anoia ha digitalitzat la seva secció de passatemps i, a partir d’ara, es pot consultar en format digital  https://veuanoia.cat/jocs-veu-de-lanoia/. Aquest pas permet accedir als continguts de manera més àgil i flexible des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.

La secció manté l’essència lúdica que l’ha caracteritzat al llarg dels anys, amb propostes de mots encreuats, sudokusi altres jocs pensats per entretenir i estimular els lectors. El nou format facilita la participació i s’adapta als hàbits de lectura actuals.

Aquesta evolució s’inscriu en el procés d’adaptació del diari als nous formats digitals, amb l’objectiu de continuar oferint continguts de qualitat i una experiència de lectura funcional i propera.

Amb la digitalització dels passatempsLa Veu de l’Anoia reforça el seu compromís amb la millora continuada del projecte i amb els seus lectors.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaMaricel Forn Codina

Registra't

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.

Inicia la sessió

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.

No tens compte?
Registra't

Comença a jugar!

Selecciona l'avatar que més t'agradi i completa el formulari:

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.