La Veu de l’Anoia celebra el tancament dels seus 40 anys

Albert Gàmez oferirà un concert al teatre de l’Ateneu dijous 14 de setembre a les 8 del vespre

Enguany La Veu de l’Anoia ha estat duent a terme diverses accions per celebrar els seus 40 anys d’història com a diari comarcal. El seu acte final, i amb el qual donaran per tancat aquest aniversari, és un concert d’Albert Gàmez aquest dijous 14 al Teatre de l’Ateneu Igualadí.

Albert Gàmez Enrich és un cantant, compositor i actor que sempre ha estat envoltat d’un entorn musical; es va formar en teatre musical a l’Institut del Teatre de Barcelona. Va ser professor i alumne de cant i teatre a l’escola de Dansa Montse Andrés, a Vilamúsics i a l’Escola Garcia Fossas. Aquest estiu ha estat realitzant la gira “La gira de mi vida” per diversos llocs com Eivissa, Mataró, Vilassar, Granollers, el Masnou, Tiana… i ara farà el seu debut a Igualada, ciutat que per ell és casa, ja que tot i que és garrotxí de naixement, és igualadí d’adopció, va venir a viure a la capital de l’Anoia amb només 12 anys. Durant el concert de dijous, Albert Gàmez presentarà una cançó pròpia i exclusiva per a LA VEU de l’Anoia.

En l’esdeveniment, la música de Gàmez anirà acompanyada del Cor Igualada Gospel Choir, un grup de gòspel iniciat l’any 2019 i actualment sota la direcció de Pau Sastre. El grup té un repertori propi que engloba tant el gòspel clàssic com el més modern.

Per poder assistir al concert cal fer reserva de la butaca a fi i efecte de saber l’aforament. La reserva de les entrades es pot fer a través de Tiquets Igualada.

INFORMACIÓ

14/09/2023 20:00 h

Albert Gàmez acompanyat del Cor Igualada Gospel Choir

Preu: Gratuït

Aforament: 480

Lloc: Teatre Municipal Ateneu

Coordina: La Veu de l’Anoia