La Vegueria Penedès és un mosaic en construcció

El 8 de febrer de l’any 2017 el Parlament de Catalunya va escoltar les veus del territori comprés en les quatre comarques del Penedès històric: Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf, que demanaven d’organitzar-se territorialment en un sòl àmbit, i per llei es creava la Vegueria Penedès.

Sis anys després de la creació de la Vegueria Penedès, la Generalitat no n’ha fet el desplegament integral tot i que a nivell administratiu i funcional diverses conselleries, però no totes, s’han anat organitzant pel territori atenent a la nova distribució. Per a fer de pont entre el territori penedesenc i el govern de la Generalitat, hi ha el Delegat Territorial, el touenc David Alquézar, però el desplegament efectiu de la Vegueria està encara molt lluny.

El vilafranquí Felix Simón, un dels fundadors de la Plataforma Vegueria Penedès, ha elaborat en complet estudi dels passos que cal donar per a donar contingut administratiu a un territori amb mig milió d’habitants, format per quatre comarques que són complementàries entre sí. L’estudi està inclòs en una obra formada per dos volums: Xalant per la Vegueria Penedès, que el mateix autor va presentar en un acte public dimarts a Vinseum de Vilafranca del Penedès.

Felix Simón ha fet una anàlisi comparativa de les diferents delegacions territorials de la Generalitat en el territori i s’evidencia que la Vegueria Penedès es troba encara a les beceroles del que ha de ser en el futur “i del que la potència econòmica i l’aportació de les quatre comarques es mereixen, i lluny, és clar, del que els ciutadans penedesencs ens mereixem”

El desplegament efectiu de la Vegueria Penedès està en mans únicament de la Generalitat, però pot, i ha de tenir, la col·laboració dels consells comarcals i els ajuntament de les quatre comarques, car un primer objectiu ha de ser la confluència de serveis i evitar les duplicitats. També ha de servir per a unificar els criteris dels respectius plans territorials.

La segona part de l’acte va consistir en el debat “Com promoure la comunicació en l’àmbit de la Vegueria” entre vuit periodistes de l’Anoia, el Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Garraf, que miraven d’aportar propostes que des dels mitjans de comunicació comarcals ajudin a divulgar els valors del territori entre els ciutadans de les quatre comarques. “Cal reconèixer que la majoria de la població desconeix què és la Vegueria”, deia un dels ponents. “La resposta la podem donar nosaltres des dels mitjans respectius”, comentava el company Jaume Singla que representava a La Veu a la trobada.

A la cloenda de l’acte, el president del Patronat de Vinseum, Joan Tarrada, posava de manifest una de les grans fortaleses turístiques de la Vegueria: “Estem en un territori que en 70 quilometres de distància, d’extrem a extrem, té un grapat de grans museus: Museu de la Pell, Molí Paperer, Museu del Ferrocarril, Victor Balaguer, Casa Museu Pau Casals, Cau Ferrat….. us imagineu un altre lloc que tingui tants espais d’interès?”

En acabar l’acte es va distribuir el llibre “Xalant per la Vegueria Penedès” de Felix Simón, que comentava que “el Penedès es com un gran trencadís de Gaudí, un mosaic format per diverses formes i colors, que en el fons es el nostre ADN, el nostre manual de funcionament i a la vegada es una gran realitat”.