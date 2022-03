La vacunació a l’Antic Escorxador es concentra a dimarts i dimecres

Els punts de vacunació poblacionals s’han reordenat aquesta setmana per ajustar-se a la demanda existent. Aquesta punts es mantenen per poder donar cobertura a la població no vacunada o bé a la població adulta i infantil que necessita acabar la pauta de vacunació o administrar-se una dosi de reforç.

A la regió sanitària de la Catalunya Central (RSCC) ja s’han administrar des de l’inici de la campanya 1.031.369 dosis, de les quals 371.098 al Bages, 223.793 a l’Anoia, 20.195 al Moianès, 24.486 al Solsonès, Berguedà 77.766 i 314.031 a Osona. Tres de cada quatre ciutadans de la RSCC ja ha rebut la dosi de reforç i ha completat la pauta de vacunació. Per això l’interès en la vacuna ha baixat molt en les darreres setmanes tot i que continua sent molt important tenir la pauta completa per garantir una cobertura contra la infecció.

Des d’ahir dilluns, els horaris dels punts de vacunació poblacionals se centralitzaran en un o dos dies setmanals.

Pel que fa als punts de vacunació a hospitals ja s’han donat per tancats pel que fa a la vacunació amb cita prèvia a través de la web del departament i només faran vacunació oportunista en pacients que ho requereixin. Igualment, la vacunació oportunista també es manté en els centres d’atenció primària.

El portal vacunacovid.catsalut.gencat.cat permet fer cita prèvia en aquests punts de vacunació poblacional amb concentració de cites en els dies esmentats en el quadre anterior.

Preparar-se per Setmana Santa

El certificat COVID digital (CCD) de la UE permet la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea (UE), així com també per a visitar més de 30 països i territoris que no en formen part, però que s’han adherit al sistema del certificat. Per trobar la llista de països que accepten el certificat, es pot consultar al portal ec.europa.eu. Aquest CCD permet reduir els tràmits i eliminar eventuals restriccions d’accés o de mobilitat. Es pot descarregar des de l’apartat Informes i Resultats de La Meva Salut .

Des del passat dia 1 de febrer, s’ha establert una validesa de 9 mesos al certificat COVID de vacunació des de l’administració de l’última vacuna de la pauta completa de vacunació. Passat aquest període, aquest document deixarà de ser vàlid. Paral·lelament, el certificat COVID de recuperació, una acreditació que homologa si una persona ha passat la COVID-19, és vàlid durant 6 mesos.

De cara a Setmana Santa, tenint en compte la gran mobilitat prevista de viatgers, es recomana informar-se amb antelació dels requisits documentals i sanitaris imposats pel país de destinació. Això és degut al fet que cada país pot determinar criteris diferents referents al CCD i establir, per exemple, terminis de validesa inferiors com en el cas d’Itàlia. Per consultar els requeriments de cada país, són de gran utilitat webs com https://reopen.europa.eu o les informacions publicades al web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.