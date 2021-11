La Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia rep el premi Best In Class

La Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia, la FLS Anoia (Fracture Liaison Service), ha rebut per tercer any consecutiu el Premi Best In Class que concedeixen Gaceta Médica i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rey Juan Carlos. Concretament, la FLS Anoia havia concorregut en la XVI edició dels Premis Best in Class en la categoria de Fractura per Fragilitat Òssia i ha tornat a estar reconeguda com la Millor Unitat en Fractura per Fragilitat Òssia de l’Estat espanyol. Precisament per haver aconseguit aquest guardó tres vegades en els darrers quatre anys (2019, 2020 i 2021), la FLS Anoia ha aconseguit l’ “excel·lència Best In Class”, amb una menció especial 5 estrelles per aquesta fita.

La FLS Anoia, que està formada pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i l’Institut Català de la Salut (ICS), guanya aquest prestigiós guardó i demostra així que el model transversal i multiprofessional és el que ofereix millors resultats en el tractament i prevenció de les fractures per fragilitat. La seva fórmula té un benefici clar i aconsegueix reduir en un 40% les anomenades fractures majors (les fractures de maluc, de pelvis, de vèrtebra i d’húmer).

Enric Duaso, responsable del Servei de Geriatria i Atenció Pal·liativa del CSA i coordinador de la FLS Anoia, Maria del Mar Casanovas, farmacèutica de l’ICS a la Catalunya Central i Maria Teresa Salgado de la Fundació Sanitaria Sant Josep, van recollir el guardó el passat dimarts 16 de novembre en una gala celebrada a Santiago de Compostela.

El tractament de patologies en unitats transversals és un “model de futur”, segons explica Duaso, “un model totalment transversal, en el qual hi ha d’haver multiprofessionalitat amb metges de diferents especialitats, infermeria, gestió, fisioteràpia, teràpia ocupacional, farmàcia, odontologia i d’altres professions de diferents àmbits assistencials”, subratlla. En aquest sentit, el segell d’identitat de la FLS Anoia és l’atenció al pacient des d’un enfocament integral, que busca donar resposta a l’osteoporosi –que acostuma a estar al darrere de les fractures per fragilitat òssia–, però també a les caigudes, que són causants de les fractures majors.

Per això, el seu treball multidisciplinari i multinivell dona atenció, d’una banda, a l’osteoporosi, mantenint hàbits saludables, practicant activitat física i amb tractament farmacològic específic i, d’altra banda, a l’estudi i prevenció de les caigudes amb la Unitat Especialitzada en Prevenció de Fractures i Caigudes. En aquests tipus d’unitats multicèntriques s’atenen els pacients creant una estructura capaç de garantir la continuïtat assistencial, integrant diferents nivells d’assistència com són l’Atenció Hospitalària, l’Atenció Intermèdia (unitat de prevenció de caigudes) i l’Atenció Primària.

L’edició dels Best in Class d’enguany ha comptat amb la participació de prop de 70 hospitals, amb un total de 300 candidatures entre els diferents serveis especialitzats a nivell estatal. Els hospitals catalans han recollit quatre guardons, en concret, a la província de Barcelona. L’Hospital Vall d’Hebron s’ha endut dos reconeixements amb els premis a Millor Unitat de Recerca en Oncologia i Millor Servei d’Hematologia i Hemoteràpia en Leucèmia Linfocítica Crònica. Per la seva banda, l’Hospital Clínic de Barcelona ha rebut el premi especial per a la Unitat de CAR-T. A aquests reconeixements, s’hi suma el premi a la FLS Anoia.

L’osteoporosi

L’osteoporosi és una malaltia esquelètica que produeix una disminució de la massa òssia. Els ossos es tornen més porosos, són més fràgils i resisteixen pitjor als cops i es trenquen amb més facilitat. Per tant, l’osteoporosi és una malaltia silent (l’anomenada malaltia silent del segle XXI) i les fractures per fragilitat òssia en són la seva pitjor conseqüència. A Espanya hi ha aproximadament unes 300.000 fractures per fragilitat òssia a l’any i, amb l’envelliment de la població, aquestes s’incrementaran en un 40% d’aquí al 2030.