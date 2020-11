La UEA titlla de “vergonyós” el procés de tramitació d’ajudes als autònoms

Davant l’obertura de la convocatòria de l’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19, per part del Departament de Treball, on s’establia un ajut extraordinari de 2.000 euros, la Unió Empresarial de l’Anoia manifesta que les dificultats per accedir al portal web son un “nou cop dur” i “lamentable per al teixit empresarial existent”.

En aquest sentit, la Unió Empresarial de l’Anoia, afirma que “la realitat, el dia a dia, d’autònoms i autònomes de la comarca de l’Anoia, ens permet veure quina és la situació i de quina manera, les mesures que estem demanant per aquest col·lectiu són més urgents i necessàries que mai: des de l’entitat s’ha dit de forma reiterada i en diverses ocasions i ho s’ha expressat als governs”. En la mateixa línia, la patronal afegeix dient que “davant els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i on els autònoms i micropimes, són com sempre, la part més vulnerable i castigada, ajudes com les d’avui, són insuficients i el procediment és vergonyós. Cal que els ajuts estiguin adaptats a la realitat econòmica i empresarial del país”.

Davant la confusió i el caos que va tenir lloc aquest dilluns, on molts professionals autònoms i micropimes no van poder tramitar els seus ajuts, aquest professionals han manifestat a la UEA que “no pot ser que una plataforma web del govern no pugui estar preparada per una situació com aquesta i on la gent no pugui tramitar els seus ajuts perquè s’ha col·lapsat i no funcionava”. A més, afegeixen, “cal que els ajuts i el procediment estiguin pensant en els més de 550.000 autònoms que hi a Catalunya, i no només es donin ajuts per a 10.000 autònoms”.

La UEA insisteix que el nostre teixit empresarial és aquest, el de la micropime i el dels autònoms, “és el nostre motor. Només si ens fixem en un dels sectors més castigats a nivell econòmic per la situació generada per la pandèmia que és el de l’hostaleria, aquesta és present amb 50.000 afiliacions a Catalunya. I només avui, es dona l’ajuda a 10.000 autònoms a tot el país”.

Tanmateix, l’entitat conclou afegint que “els ajuts no són suficients i estan arribant tard, cal actuar ràpid perquè cap autònom i empresa cessi la seva activitat, i a més les empreses i els autònoms necessiten ajudes reals. Conseqüents amb la realitat del país i del teixit empresarial existent”.