La UEA reclama més mesures compensatòries per empreses i autònoms

Davant les noves mesures aplicades per la Generalitat per frenar l’augment de casos de coronavirus al país, la Unió Empresarial de l’Anoia expressa en un comunicat que “entén la necessitat de mesures extraordinàries per dificultar la propagació del coronavirus; però a la vegada, exigeix i reclama als governs mesures compensatòries per a totes les empreses, autònoms i sectors (centres estètica, restauració, turisme, comerç, hostaleria, oci, transports, cultura i esports) que estan obligats a tancar i per evitar el seu enfonsament i tancament com a negocis”. Així doncs, la patronal anoienca exigeix que “si s’apliquen mesures extraordinàries, també s’apliquin solucions i ajudes que siguin coherents i estiguin a l’alçada de les circumstàncies”.

En aquesta línia, des de la UEA també demanen als governs “que considerin i vetllin per la realitat de l’activitat i teixit empresarials, i que a més, s’ampliïn i dotin de més ajudes directes per a les empreses i altres mesures compensatòries com la reducció d’impostos, no prorrogar-los sinó eximir-los o reduir-los”. “Les empreses necessiten solucions immediates”, sentencien.

Tanmateix, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, vol fer extensiu que totes les empreses “han fet i fan un gran esforç per complir i vetllar per la seguretat dels seus treballadors i treballadores, clients i proveïdors” i que “les empreses estan fent i han fet un gran esforç econòmic i de recursos per complir-ho davant la complexitat de la situació. Els centres de treball són segurs perquè tot això ha implicat grans inversions i apostes per la seguretat i la higiene per a tothom”. Domènech afegeix que “les empreses actuen de forma responsable per complir i protegir la salut. Emplaço a la responsabilitat ciutadana a complir i vetllar les mesures exigides i decretades pels governs. Només junts i amb el nostre compromís i responsabilitat podem fer front a la lluita contra la pandèmia”. En la mateixa línia, el president de la patronal posa èmfasi i reitera que la lluita contra la pandèmia és també “responsabilitat dels polítics” i que prou de “criminalitzar els sectors empresarials”.

També des de la UEA es torna a exigir als governs que enviïn i facilitin la informació a les empreses, “les solucions per part de l’administració, com sempre, arriben tard. Les empreses no poden seguir continuant rebent cops en aquests sentit: hi ha d’haver una planificació i serietat. Tot arriba tard, sempre o fins i tot, el dia abans d’aplicar la mesura. Exigim missatges clars, prou de donar més confusió a les empreses i als ciutadans. Prou de pensar en veu alta: no pot ser que ens informin i ens desinformin a la vegada”.