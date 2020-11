La UEA qualifica d’”inadmissible” la situació de col·lapse del SEPE

Davant la notícia que les prestacions d’atur que s’estan pagant actualment, no inclouen la major part de les persones desocupades que es van registrar a l’atur després del 12 d’agost, la Unió Empresarial de l’Anoia demana al govern espanyol que cap persona es quedi sense la seva prestació d’atur i qualifica aquest fet, d’inadmissible.

En aquest sentit, la UEA es posiciona i defensa que “la situació que viuen moltes famílies és insostenible. No pot ser que moltes d’elles no hagin rebut les prestacions que els pertoca. Cal arribar a tots els segments de la població i no excloure’n cap. Els governs han d’evitar que aquesta crisi sanitària, econòmica i empresarial esdevingui en una crisi social molt forta”.

En la mateixa línia, la Unió Empresarial de l’Anoia afirma que “l’administració ja no només ha de garantir el benestar de tots els seus ciutadans, sinó que ha d’estar a l’altura de les circumstàncies. Això també suposa que si demana i exigeix a les empreses que apostin per la digitalització, l’administració pública ha de jugar també aquest paper i saber que ha d’estar al servei de la població. Ha de garantir l’estat del benestar. Si no ho fa ara, en una situació com aquesta, quan ho farà?”, es pregunta.

Des de l’entitat es considera que el fet que moltes persones en situació d’atur no hagin cobrat des de fa més de 3 mesos “és molt greu”; sobretot, tenint en compte la situació: “després de 9 mesos de l’estat d’alarma i l’onada d’ERTOs que ha presentat el món empresarial durant aquests darrers mesos, el Govern ja hauria d’haver previst i tenir com a prioritat abastir de recursos al SEPE per evitar col·lapses i agilitar el pagament a treballadors per facilitar-los la liquiditat necessària per fer front a les seves obligacions”.

A més, la UEA també demana que el govern posi solució a la situació de col·lapse que pateix el SEPE, on ja ha quedat palès que els seus recursos són insuficients, “cal voluntat política per posar fi a aquesta situació desesperant i destinar-hi més recursos. Cal posar ordre i coordinació: accessibilitat per a les trucades, però també agilitat a les cites i respostes que demana la població, i ha d’estar preparat per les onades de persones que també han de cobrar per situació en ERTO. És el seu deure”.