La tradicional Fira de Reis torna amb més de 220 parades

La Fira de Reis torna amb més força que mai: més de dues-centes vint parades de productes agrícoles, planters, artesania, alimentació i antiguitats ompliran el Passeig Verdaguer d’Igualada el dia 6 de gener, en una de les cites comercials més tradicionals de la comarca i una de les més antigues de tot Catalunya.

Amb 71 anys d’antiguitat i uns orígens que remunten al segle XIV, la Fira de Reis d’Igualada ha esdevingut un punt de trobada de pagesos, agricultors i visitants d’arreu de l’Anoia i les comarques veïnes que acudeixen a la Fira a abastir-se dels planters d’arbres i els productes agrícoles que necessitaran per tot l’any.

Els paradistes i venedors ocuparan el Parc de l’Estació Vella i un total de més de 532 metres quadrats a l’espai central del Passeig des del carrer Santa Caterina fins al carrer Marcel·lí Champagnat, més avall del carrer Lleida. Alguns dels productes que s’hi podran trobar són planters i jardineria, llavors, olives, formatges, embotits, mel, fruites i verdures, garapinyades, bijuteria, minerals, venda ambulant, tèxtil artesà, pastissos, sabó i cosmètica, espelmes, papereria, artesania en cuir, i bolsos i complements. La Fira de Reis es podrà visitar el divendres 6 de gener, dia festiu, al Passeig Verdaguer d’Igualada de 9h a 14h.

A la tradicional fira de Reis s’hi suma també el Mercat d’Antiguitats, que estarà ubicat al Parc de l’Estació Vella amb més d’una vuitantena d’antiquaris, en el mateix horari: de 9h a 14h. De manera excepcional i com cada any, el mes de gener comptarà amb dos Mercats d’Antiguitats: el dia 6 a l’Estació Vella i el dia 29, últim diumenge de mes com és habitual, al Passeig Verdaguer que és on s’instal·la habitualment.

Una Fira amb origen medieval

L’any 1373 el Rei Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i amb una durada dels quinze dies següents; aquesta fira es considera l’origen històric de l’actual Fira de Reis.

En l’etapa moderna, la primera edició documentada va ser just fa 71 anys: el 6 de gener de 1952. Poques setmanes abans, el novembre de 1951, havia nascut l’entitat Fira d’Igualada –amb el nom de Foment de Fires i Mercats i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada-. La nova entitat va decidir organitzar com a primera activitat pública la Fira de Reis de l’any 1952.

Als seus inicis i durant bona part de la segona meitat del segle XX la Fira de Reis es va consolidar com una cita on es podia trobar tot el necessari per la vida a pagès i també tot el que calia per abastir la llar durant l’any que començava. Era un mercat ramader, amb exposicions de maquinària i productes per al sector agrícola; la secció dedicada al bestiar (cavallí, oví, boví i porcí) s’ubicava a la plaça d’Espanya –tradicionalment coneguda com la Plaça dels Porcs-, la de planters (hortícoles, d’arbres fruiters i de diverses varietats de vinya americana) es trobava a la plaça de Sant Joan, els estands de maquinària agrícola i les parades de venedors de teixits, llibres, cristalleria i venda ambulant en general, al passeig de les Cabres. A la rambla del General Vives s’hi instal·laven altres estands dedicats a l’exhibició i venda de maquinària agrícola, i a la plaça de l’Ajuntament se celebrava el popular mercat d’avicultura i de fruites.

La Fira de Reis actual, organitzada per Fira d’Igualada, manté la mateixa essència comercial i popular, adaptada als nous temps, i segueix aplegant centenars de visitants d’arreu de Catalunya en una data tan emblemàtica com la del 6 de gener.