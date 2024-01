La tradicional Fira de Reis ocuparà tot el Passeig Verdaguer amb 225 parades

Publicitat

Com marca la tradició, la Fira de Reis d’Igualada torna aquest proper dissabte 6 de gener –dia festiu- al Passeig Verdaguer amb dues-centes vint-i-cinc parades de planters, artesania, alimentació i antiguitats.

Organitzada per Fira Igualada, la Fira de Reis és una de les cites comercials més antigues de tot Catalunya, amb 71 anys d’antiguitat i uns orígens que remunten al segle XIV. Com ja és tradicional, doncs, dissabte Igualada tornarà a ser punt de trobada d’agricultors, pagesos i visitants de l’Anoia i d’arreu del país que acudiran a la Fira a abastir-se dels planters d’arbres i els productes agrícoles que necessitaran per tot l’any.

En aquesta edició, la vuitantena d’antiquaris del Mercat d’Antiguitats ocuparan el Parc de l’Estació Vella, mentre que els paradistes i venedors de la Fira de Reis ocuparan tot el Passeig Verdaguer. Alguns dels productes que s’hi podran trobar són planters, jardineria i llavors. També es vendran productes d’alimentació com olives, formatges, embotits, mel, fruites i verdures o garapinyades. També es podran adquirir productes d’artesania com ara bijuteria, tèxtil artesà, pastissos, sabó i cosmètica, espelmes, papereria, artesania en cuir, marroquineria (bolsos i complements) i minerals. No hi faltarà la venda ambulant i els firaires que posen la banda sonora a l’esdeveniment amb les seves ofertes especials.

L’horari de la fira de dissabte dia 6, tant de la Fira de Reis com del Mercat d’Antiguitats, serà de 9h a 14h. De manera excepcional i com cada any, el mes de gener comptarà amb dos Mercats d’Antiguitats: el dia 6 a l’Estació Vella i el dia 28 de gener, últim diumenge de mes, al Passeig Verdaguer en la seva ubicació habitual.

Una Fira amb origen medieval

L’any 1373 el Rei Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i amb una durada dels quinze dies següents; aquesta fira es considera l’origen històric de l’actual Fira de Reis.

En l’etapa moderna, la primera edició documentada va ser just fa 71 anys: el 6 de gener de 1952. Poques setmanes abans, el novembre de 1951, havia nascut l’entitat Fira d’Igualada –amb el nom de Foment de Fires i Mercats i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada-. La nova entitat va decidir organitzar com a primera activitat pública la Fira de Reis de l’any 1952.

Als seus inicis i durant bona part de la segona meitat del segle XX la Fira de Reis es va consolidar com una cita on es podia trobar tot el necessari per la vida a pagès i també tot el que calia per abastir la llar durant l’any que començava. Era un mercat ramader, amb exposicions de maquinària i productes per al sector agrícola; la secció dedicada al bestiar (cavallí, oví, boví i porcí) s’ubicava a la plaça d’Espanya –tradicionalment coneguda com la Plaça dels Porcs-, la de planters (hortícoles, d’arbres fruiters i de diverses varietats de vinya americana) es trobava a la plaça de Sant Joan, els estands de maquinària agrícola i les parades de venedors de teixits, llibres, cristalleria i venda ambulant en general, al passeig de les Cabres. A la rambla del General Vives s’hi instal·laven altres estands dedicats a l’exhibició i venda de maquinària agrícola, i a la plaça de l’Ajuntament se celebrava el popular mercat d’avicultura i de fruites. La Fira de Reis actual, organitzada per Fira d’Igualada, manté la mateixa essència comercial i popular, adaptada als nous temps, i segueix aplegant centenars de visitants d’arreu de Catalunya en una data tan emblemàtica com la del 6 de gener.

