La Torreta inicia les obres a l’antiga DePunt per convertir-ho en habitatges de protecció oficial

La cooperativa La Torreta ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de l’antic edifici industrial DePunt per fer-hi 12 habitatges de protecció oficial. El passat mes de novembre de 2023, la cooperativa va guanyar el concurs públic de l’Ajuntament per promoure la rehabilitació integral d’aquesta antiga fàbrica tèxtil i, superats tots els tràmits administratius, ara n’inicia les obres. S’espera que el projecte d’habitatge cooperatiu sigui una realitat l’any 2026 i contribueixi a la revitalització del barri i al foment de l’economia social i solidària a la ciutat.

El darrers mesos, la cooperativa ha tancat tots els aspectes arquitectònics de la mà dels equips tècnics coordinats per Taller11. Per altra banda, ha assolit el finançament principal per al projecte, a través d’un crèdit amb l’Institut Català de Finances (ICF), així com també a través d’altres crèdits particulars. A més, compta amb una subvenció del programa Next Generation de 395.000 euros i de les aportacions de capital de les sòcies de la cooperativa que són al voltant 25% del pressupost. Tot i això, la cooperativa ha habilitat mecanismes de col·laboració econòmica amb la iniciativa, ja sigui fent-se soci col·laborador o bé a través de donatius, davant la necessitat de continuar obtenint recursos econòmics degut a l’alt cost del projecte, que supera els 2 milions d’euros.

Projecte singular

La Torreta és la primera iniciativa d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’Igualada que té per objectiu superar les lògiques tradicionals que converteixen l’accés a l’habitatge en un luxe i no en un dret. Actualment és l’únic projecte que promou habitatge de protecció oficial a la ciutat al marge de l’administració pública. De fet, es tracta d’un projecte de col·laboració público-cooperativa, en què l’ajuntament ha cedit l’edifici per 75 anys a una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, que se n’encarregarà de la seva rehabilitació i gestió, en un model nou a Igualada però que ja té cert recorregut amb diferents experiències al llarg del territori català.

Les obres, que tindran una durada de més d’un any, promouran la rehabilitació integral de l’edifici, mantenint el caràcter industrial, i alhora singular, del Depunt i serviran per recuperar patrimoni actualment en desús. La reforma reconeix l’estructura porticada de formigó, base des d’on s’organitza el programa funcional. La planta baixa i soterrani s’ocupa amb espais comunitaris i un local comercial, pensat per algun projecte de l’economia social i solidària. La planta primera i segona acull un total de 12 habitatges. Aquests es divideixen en dues tipologies: S (1 habitació) i M (2 habitacions). Tots disposen de cuina, bany i sala; així com de climatització i ventilació amb sistemes d’alta eficiència per assolir un major confort.

La cooperativa vol celebrar l’inici de les obres amb tots els veïns i la ciutadania i és per això que el proper diumenge 13 d’abril al migdia durà a terme un acte popular, de qual ben aviat es faran públics tots els detalls. A més, es vol agrair la col·laboració de persones, entitats, administracions i equips tècnics que han fet possible arribar a aquesta fita. Es pot seguir l’actualitat del projecte o consultar-ne més detalls a la web www.latorretacoop.cat.