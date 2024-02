La Torre instal·la plaques solars al centre social

Publicitat

L’any passat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona es va poder executar la primera fase de la instal·lació fotovoltaica a la teulada del centre social St. Joan Baptista amb 36 plaques i una potència de 16kW.

Ara, amb una altra subvenció de la Diputació i un complement de subvenció de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) s’ha pogut enllestir la segona fase del projecte a tota la superfície de la teulada afegint 72 panells solars més i on ara finalment es podrà aconseguir generar un total de uns 54,600kW. El cost total de les dues fases executades ha estat de 55.466,40.€. La instal·lació ha de poder donar servei tant al centre social, com a edificis municipals propers com l’Ajuntament, el consultori mèdic local, el casal de la gent gran i altres instal·lacions de Torresport, aconseguint d’aquesta manera reduir en gran mesura la despesa elèctrica de dits equipaments.

Compartir