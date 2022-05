La Torre de Claramunt no pavimentarà el camí del Xaró després de consultar-ho amb els veïns

Els veïns i veïnes del Xaró han decidit a través d’una enquesta popular que no es pavimenti el camí que uneix el nucli del Xaró amb el nucli de La Torre entre els carrers Majori i Sant Feliu . Aquest és un projecte que l’Ajuntament tenia previst realitzar però en conèixer que no tothom estava d’acord, va organitzar una enquesta popular perquè fossin els mateixos veïns i veïnes qui tinguessin l’última paraula. Aquest passat diumenge 22 es realitzava l’enquesta que tenia com a resultat: 13 vots a favor, 45 en contra i 3 indiferent. El no a la pavimentació guanyava amb un 74% dels vots.

El grup de veïns i veïnes contrari a la pavimentació, en una carta que van presentar al consistori, argumentaven la seva oposició al projecte amb els següents arguments: que el paviment és innecessari ja que hi ha connexions suficients entre el Xaró i La Torre, que no és necessari permetre el pas de vehicles d’extinció d’incendis si ja hi ha pistes forestals i que és més factible tenir un bosc net per evitar-los i que fer aquesta obra suposaria la tala d’arbres a la vora del camí.

Per altra banda, el partidaris del sí, explicaven que l’objectiu de l’actuació era millorar la connexió entre els nuclis donant total preferència a vianants respecte a vehicles, millorar la seguretat i accessibilitat del vial, pensant sobretot en les persones amb dificultats de mobilitat i els infants, millorar l’accessibiliat per als vehicles en cas d’emergència i la reduccció del cost de manteniment del vial amb solucions resistents a l’acció de la pluja.

Jaume Riba, alcalde del municipi, es mostrava molt satisfet per l’alta participació en l’enquesta i explicava que “som un govern demòcrata i volem construir el nostre poble entre tots i totes. Enquestes com aquestes ens ajuden a poder comptar amb la participació de veïns i veïnes”.