La T-Jove s’amplia fins als 30 anys i agruparà totes les zones per 40 euros

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat aquesta setmana que la T-Jove ampliada fins als 30 anys començarà a funcionar a partir del 15 de març i que un mes més tard, al 15 d’abril, ja s’aplicarà a tot Catalunya. Fernández ha afegit, a més, que per primera vegada es farà servir amb la T-Mobilitat i que els títols passaran a tenir el mateix preu, 80 euros, tot i que amb el descompte seran 40 euros.

Pel conseller, mesures com les de la T-Jove, inclosa en l’acord de pressupostos amb els comuns, es “notarà en el dia a dia” del transport públic, també a la resta d’ATM de Catalunya a partir del 15 d’abril. “Això és treballar per l’equilibri territorial”, ha defensat en l’entrevista.

Alba Vergés proposa bus urbà gratuït per als joves, com a Manresa

Més enllà d’aplaudir la reducció del cost de la T-Jove, Alba Vergés afirma que “som conscients que tenim un llarg camí per recórrer en l’àmbit del transport públic, i aquí també cal que l’Ajuntament passi a l’acció”, afegeix. “És un servei que afecta directament als ciutadans, ja n’hi ha prou de mirar cap a una altra banda i escudar-se en excuses com fa Marc Castells”, afirma.

Per aquest motiu, Vergés proposa crear un títol propi de transport públic, que permeti als menors d’edat tenir accés gratuït al bus urbà. “És vital fomentar i facilitar l’ús del transport públic entre els joves, i Igualada no es pot seguir quedant enrere respecte les ciutats veïnes”, afirma.

En aquest sentit, Vergés compara “la inacció de l’alcalde” amb les polítiques que està duent a terme Esquerra en ciutats similars. És el cas de Manresa, governada per Marc Aloy, on l’Ajuntament ha impulsat la TJove-18, un títol propi que poden demanar totes les persones menors de 18 anys empadronades a la ciutat, i que Vergés vol exportar també a Igualada.