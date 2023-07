“La solidaritat és el que dóna sentit a tot allò que fem”

Entrevista a Joan Leon, nou president de Rotary Club Igualada

Explica’m què és el Rotary?

Abans que res, vull donar-te les gràcies per aquesta oportunitat d’explicar-ho, i a la vegada espero trencar alguns prejudicis i aclarir tots els dubtes, perquè el que volem és precisament que tothom sàpiga qui som i el que fem.Doncs bé, Rotary Internacional és la primera organització de servei voluntari del món. Una xarxa mundial composta per aproximadament 1.400.000 persones que formem part d’uns 46.000 clubs presents a uns 200 països del món, en tots els continents, dedicades a solucionar problemes; els qui veiem un planeta on les persones ens unim i prenem mesures per generar un canvi perdurable al món, a les nostres comunitats i en nosaltres mateixos.

Quants anys fa que existeix aquest grup i com va néixer?

Rotary neix amb la visió d’una persona, Paul Harris, advocat de Chicago qui va fundar el Club Rotari de Chicago un 23 de febrer de 1905. El seu propòsit va ser formar un cercle de professionals dedicats a diversos camps amb vista a propiciar l’intercanvi d’idees i la forja de llaços d’amistat. Amb el temps, l’abast i la visió de Rotary es van estendre gradualment al servei humanitari. Els nostres socis i sòcies compten amb una llarga trajectòria abordant desafiaments a les seves comunitats i a tot el món.

Hi ha la llegenda urbana que és una entitat molt masculina. És cert?

Les dones participen activament a Rotary en les seves comunitats en un nombre cada vegada més gran i ocupant llocs de lideratge a l’organització. Certament, no va ser fins al 1989, amb el vot del Consell de Legislació, quan es va permetre l’admissió de dones a tots els clubs rotaris del món i aquest va ser un moment clau en la història de Rotary. El món el 1989 era molt diferent del del 1905 i Rotary es va adaptar. L’aprovació del projecte va representar la culminació d’un esforç de dècades en què homes i dones de tot el món rotari van lluitar per aconseguir l’admissió de dones als clubs. La resposta a la decisió va ser impressionant: el 1990, el nombre de rotàries ascendia a més de 20 000. El juliol de 2010 el nombre de dones afiliades a tot el món va arribar a 195 000 (al voltant del 16% dels rotaris) i va superar les 277.000 el juliol de 2020 (al voltant del 23%). Aquestes líders i totes les nostres sòcies generen avui canvis positius en comunitats de tot el món. Tot i els avenços, encara tenim camí per recórrer i junts ho obtindrem, estic convençut i treballo fermament per això. Com ja he dit en alguna altra ocasió, no hi ha diferències, no hi ha res en què les dones estiguin menys qualificades que els homes.

Val a dir que al nostre Club centrarem bona part del nostre treball del pròxim Curs a potenciar el talent i el lideratge femení i la força de la nostra comarca, i que farem nostres les causes de l’Empoderament de Nenes i Dones, la Igualtat, la diversitat, l’Equitat i la Inclusió.

Hi ha qui els ha vinculat a la maçoneria. És cert?

No. I aquesta confusió ens ha perjudicat. No es poden afirmar ni desmentir categòricament gaires coses que hagin pogut passar fa cent anys, però en els anys que jo porto a Rotary mai ningú m’ha parlat personalment de la maçoneria, ni he conegut cap membre de Rotary que es confessés maçó. Ara bé, no puc descartar que entre els 1.400.000 membres hi hagi socis maçons en el món, com suposo que n’hi ha en diversos sectors de la societat. Però jo no els he conegut. Per altra banda, Rotary és una organització absolutament transparent i em sembla que la maçoneria és tot el contrari.

Per altra banda, Rotary no és cap lògia ni té una ideologia ni doctrina en sentit estricte, sinó principis ètics. A ningú no se li pregunta per la seva ideologia. El que impera és una observació d’elevades normes d’ètica i d’integritat en les activitats professionals, el reconeixement del valor de tota ocupació útil i la dignificació de la pròpia en benefici de la societat. Es defensa així mateix la comprensió, la bona voluntat i la pau a través del companyerisme de les persones, unides al voltant d’un ideal de servei.

Quines vinculacions tenen amb clubs Rotary de la resta del món?

La nostra organització consta de tres pilars: els clubs rotaris, Rotary International i La Fundació Rotaria. Junts emprenem obres per generar el canvi sostenible a l’esfera local i internacional. Els clubs estan agrupats en districtes. Cada districte té un governador/a que es renova anualment i és elegit per representants dels clubs que l’integren. Rotary Internacional és dirigit per un president o presidenta que, igual que tota la directiva, es renova anualment.

Rotary International dona suport i coordina els projectes, les campanyes i iniciatives de caràcter internacional que fan els clubs rotaris. Hi ha diverses activitats internacionals transversals; potser les més conegudes són les Beques Rotary Pro Pau, els intercanvis i els Camps de Joventut, el programa ofereix als participants l’oportunitat d’aprendre un idioma, descobrir altres cultures i convertir-se en ciutadans del món.I també destacaria una qualitat singular dels Clubs Rotary de tot el món. Qualsevol soci o sòcia de Rotary pot visitar un Club Rotary de qualsevol ciutat del món i el/la rebran amb els braços oberts, el/la faran sentir com a casa i l’ajudaran -si cal- en tot el que necessiti durant la seva estada. Realment és una experiència extraordinària.

Dit això, cada Club té la seva pròpia personalitat i cada president o presidenta, la Junta Directiva i el conjunt de membres li imprimeixen el seu caràcter i estil.

Des de quan funciona rotary a Igualada?

El Club va ser fundat el 24 d’octubre de 1988. Enguany, doncs, celebrem el nostre 35è Aniversari. Una efemèride especial.

Quants membres són a la ciutat? I al món?

A Rotary Club Igualada som una trentena de membres. Al món al voltant d’1.400.000

Està oberta a tothom?

Absolutament. El Club està compromès amb la Igualtat, la Diversitat, l’Equitat i la Inclusió.

L’objectiu és que tot membre se senti respectat i valorat, en un ambient d’amistat i de companyonia, i sigui capaç de donar el millor de si mateix. En conseqüència, no existeix cap mena de discriminació.

És més, aprofitó l’ocasió per propiciar obertament que ens contacti tothom que tingui interès, senti la crida de la solidaritat, vulgui servir a la seva comunitat, ajudar les entitats humanitàries i millorar la vida de les persones.

Com es trien els càrrecs i cada quant?

Diria que tenim una estructura molt democràtica a tots nivells. El Mandat només és per un any, normalment de l’1 de juliol fins al 30 de juny de l’any següent. Durant el Curs, el president o presidenta electa (el proper o propera escollit/da) ja va confeccionant el seu equip, que assolirà les responsabilitats de Secretaria, Tresoreria i Protocol.

En el nostre Club tenim a més una Secretaria Tècnica. I la totalitat de membres del Club forma part o participa activament en Comitès, Àrees, Avingudes de Servei… En definitiva, es formen grups de treball organitzats amb tasques específiques.

A la pràctica, tots fem de tot i ajudem en totes les Accions i Projectes, però individualment tenim les nostres responsabilitats prioritàries.

Com es pot formar part del club?

Amb relació a les condicions d’afiliació, realment n’hi ha ben poques, anant per endavant una observació d’elevades normes d’ètica i d’integritat, fet que requereix conèixer el millor possible els nostres membres i futurs membres per facilitar-los la millor orientació possible, la seva integració en el Club i garantir el seu compromís. Per això és necessari que algun membre actiu del Club doni suport personalment a tot nou soci o nova sòcia.

Hi ha moltes fórmules per col·laborar amb el Club i per ajudar, a més de l’afiliació (compra de productes solidaris, adquirir entrades per espectacles solidaris, assistència als esdeveniments i conferències, donacions, voluntariat, seguiment i difusió en xarxes socials, en mitjans de comunicació…).

Tothom pot aportar i tot és benvingut.Lògicament, ens interessa de manera prioritària el creixement de la membraria, perquè és el compromís de sòcies i socis el que principalment ens permet realitzar la nostra acció solidària.

Novament, aprofito per animar que ens segueixi i ens contacti tothom que tingui interès: ho podeu fer a través de l’adreça de correu electrònic: rc.igualada@rotary2202.org, Facebook: https://www.facebook.com/rotaryigualada, Twitter: @rotaryigualada, Instagram: @rotaryigualada, Linkedin: Rotary Club Igualada i el nostre web https://rotaryigualada.org (val a dir que el web el tenim una mica descuidat… a veure si aviat ens hi posem i l’actualitzem).

Tot contacte serà benvingut!

Sempre s’ha dit que és un grup de persones d’acció molt influent que ofereixen coneixements i resolen necessitats. A Igualada han tingut una vida força activa. Com s’ho fan?

No sé si som molt influents, però et puc assegurar que sí que som gent d’acció, amb l’únic Propòsit de servir als altres, de millorar la vida de les persones de forma perdurable i de contribuir al desenvolupament social i humà de la nostra comunitat, local i mundial, fent amb humilitat però amb convicció Accions i Projectes Solidaris propis i col·laborant amb Entitats Socials i Humanitàries. Fem tanta solidaritat com podem.

Com se seleccionen els camps d’actuació?

Cal dir que no és fàcil, perquè ens agradaria actuar en tot el que signifiqui servir i ajudar a les persones i a la comunitat, i amb totes les organitzacions humanitàries i socials, però com això no és possible, hem de seleccionar. Col·laborem en les causes i projectes de servei determinades per Rotary Internacional i en l’àmbit local amb entitats socials moltes estimades i que acompleixen una magnífica tasca per la nostra comunitat; les entitats destinatàries de les recaptacions dels nostres Concerts Solidaris en són un bon exemple. Ho consensuem internament.

I els dirigents?

Totes i tots els socis i sòcies de Rotary Club Igualada estan capacitades i capacitats per liderar, que és l’únic requisit que cal per ser elegit i assumir responsabilitats. T’explico que en origen es va voler que els membres (homes) dels Clubs Rotary fossin professionals, empresaris, alts funcionaris i similars, es procurava que no es repetissin les professions en un mateix Club i que reunissin virtuts d’honestedat i esperit de servei.

Em quedo amb això darrer, però per sort tot el primer ja no és condició sine qua non per ser membre. Ho pot ser qualsevol persona, de tots els sectors, amb qualsevol activitat professional.

El lideratge no el determina el Càrrec ni la professió. He conegut moltes i molts líders sense un Càrrec destacat, però amb una gran capacitat de treball, compromís i sentit de la responsabilitat. Persones brillants i amb una capacitat de lideratge extraordinària. Qualsevol Club Solidari com el nostre les voldria com a sòcies.

Quin programa s’ha fixat pel seu mandat? Quines coses vol canviar i quines vol mantenir

Vam confeccionar un ambiciós Pla Estratègic amb uns Objectius concrets per aquest Mandat, i tothom en el Club estem amb molta motivació i determinació per assolir-los.Continuarem realitzant les Accions solidàries que ja ens són pròpies, algunes molt consolidades i altres de més innovadores.

Ens enorgulleix explicar:

Que hem celebrat ja 28 Concerts Solidaris a Igualada, les recaptacions dels quals s’han destinat a Entitats socials molta estimada i que executen una magnífica tasca per la nostra societat, a banda de moltes altres col·laboracions puntuals amb associacions benèfiques i socials sense ànim de lucre.

Que des de Rotary Club Igualada, en col·laboració amb la Fundació de Rotary Internacional hem contribuït activament en l’enviament de fons, entrega d’aliments i material de supervivència, davant de molts desastres naturals i conflictes humanitaris esdevinguts en els darrers trenta anys, els més recents el terratrèmol a Turquia i Síria i la guerra d’Ucraïna.

Que durant el període més virulent de la pandèmia i malgrat les dificultats, vam continuar fent accions solidàries, com l’entrega de 500 € setmanals al Banc de Queviures, acció que es va estendre al llarg de disset setmanes (totalitzant entregues per import de 8.500 €) per atendre les necessitats alimentàries més urgents de les persones vulnerables de la nostra comunitat, així com la donació de material sanitari, en concret de 4.000 mascaretes, 9.000 guants i 145 bates sanitàries fabricades a Igualada.

Que en 34 anys hem organitzat i celebrat més de 300 conferències amb prestigiosos especialistes de tots els àmbits- Que en l’àmbit de la PAU hem organitzat seminaris d’alt nivell a Igualada, el més recent, juntament amb Unesco, el RYLA (Rotary youth leadership awards-premis de lideratge juvenil) La ruta de la Pau, Diàleg i Acció per la Tolerància i la Comprensió Intercultural, amb participació de 25 estudiants i de 12 clubs Rotaris.

Que en Medi Ambient, hem realitzat accions de plantació d’arbres i sembrada de llavors. Des de 2017 portem més de 500 alzines plantades a l’Anella Verda d’Igualada, Bosc Rotari, etc., i una nova Acció iniciada en 2022 com és la sembra de 7.000 llavors de pi i 2.000 d’alzines.

Que organitzem el nostre Camp de Joventut des de fa 31 anys i hem rebut més de 400 estudiants dels cinc continents. Aquest any visitaran Igualada 12 estudiants més, procedents de llocs com Suècia, Dinamarca, El Salvador, Taiwan, Holanda, Índia, Itàlia, Suïssa i Turquia. I a través dels Premis Recerca Jove, en els quals Rotary Club Igualada participa des de la seva 1ª edició – enguany hem celebrat la 18a- hem premiat a més de 300 joves amb un viatge a un Camp Internacional Rotary de Joventut.

Que estem especialment implicades i implicats, com totes i tots els Rotaris del món, en la vacunació contra la poliomielitis, per tal d’aconseguir l’erradicació total d’aquesta cruel i greu malaltia, que ha afectat milions de persones, principalment infants. Doncs ens omple d’orgull dir que a través de les donacions històriques de Rotary Club d’Igualada i per l’efecte duplicador i col·laborador de la Fundació Bill i Melinda Gates ha estat possible obtenir 413.000 dosis de vacunació contra la pòlio per a més de 138.000 nenes i nens al món i alliberar-los així totalment del risc de la malaltia i dels seus efectes.

I com a novetat especial, com ja he comentat abans, que centrarem bona part del nostre treball del pròxim Curs a potenciar el talent i el lideratge femení i la força de la nostra comarca, l’Anoia. I que hem fet nostres les causes de l’Empoderament de les Nenes i de les Dones, la Igualtat, la Diversitat, l’Equitat i la Inclusió.

Col·laboren amb les administracions?

Sí. Sempre estem a punt per a col·laborar amb tothom, mentre la finalitat sigui solidària, humanitària o de desenvolupament de la comunitat.

Els escolten les administracions?

Ens sentim força valorats i escoltats, però encara ens agradaria ser-ho més. Com vaig dir recentment en un discurs, és justament en moments difícils com els actuals quan hem d’estar més propers a la nostra societat, especialment d’aquelles persones més desafavorides, que tenen problemes seriosos, que es troben en dificultats i que pateixen; elles i les seves famílies. Hem de fer nostres les seves preocupacions i posar-los al centre de la nostra tasca solidària.

Hi ha programes que van més enllà de la ciutat?

Estem alineats i compromesos en les causes i projectes de servei determinats per Rotary Internacional: PROMOURE LA PAU, COMBATRE MALALTIES, PROPORCIONAR ACCÉS A L’AIGUA SALUBRE, SANEJAMENT, I FOMENT DE BONS HÀBITS D’HIGIENE, PROTECCIÓ I SALUT MATERN INFANTIL, FOMENTAR L’EDUCACIÓ, DESENVOLUPAR LES ECONOMIES LOCALS, PROTEGIR EL MEDI AMBIENT i amb les actuacions per pal·liar els efectes de catàstrofes naturals i conflictes humanitaris, participant en tots els programes que se’n deriven. No obstant això, la causa principal en què estem implicats totes i tots els rotaris del món és en la vacunació contra la poliomielitis.

El 1979 Rotary va iniciar la missió amb una campanya per vacunar sis milions de nens filipins. I d’aquesta lluita es va fer causa principal i s’han desplegat enormes esforços des de fa 35 anys, justament coincidint amb la data de creació del nostre Club. Els casos d’infecció han disminuït en més d’un 99% des de 1.988, quan hi havia més de 350.000 casos en més de 125 països. Tanmateix, la polio encara és endèmica en dos països. Estem a prop d’aconseguir l’erradicació definitiva de la malaltia, però no podem relaxar-nos.

A banda, Rotary Club d’Igualada té els seus propis programes i alguns es realitzen en col·laboració amb Clubs d’altres poblacions, com per exemple, els Intercanvis i els Camps de Joventut.

Una frase o claim que defineixi Rotary Igualada.

La solidaritat és el que dona sentit a tot allò que fem. La solidaritat, com l’amistat o l’afecte, està feta d’un material meravellós que mai s’esgota…, com més dones als altres més en tens per a donar i més feliç ets de continuar donant.