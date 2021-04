La síndrome de la boca seca: un desordre complex que causa dolor i sensació de cremor a la boca

Es caracteritza per una disminució de la producció de la saliva. Els pacients refereixen que tenen contínuament la sensació de tenir la boca seca. A vegades es deu a causes determinades i d’altres no se’n coneix la causa. És relativament freqüent en persones d’edat avançada. Es calcula que a Espanya, un de cada 10 majors d’edat presenten aquest síndrome i en la majoria de casos és degut a la medicació que prenen.

Per a què serveix la saliva i quins efectes produeix la seva disminució?

La saliva és essencial per mantenir una boca saludable; quan el flux normal es redueix, poden aparèixer problemes.

•Llavis secs, llengua aspre, saliva espessa i, a vegades, sensació de cremor.

•Dificultat per mastegar, empassar, assaborir els aliments o, fins i tot, parlar.

•Més facilitat per patir càries.

•Més concentració de bacteris i per tant, mal alè.

•Més susceptibilitat a patir malalties periodontals o infeccions per fongs.

•Més facilitat de patir aftes o úlceres.

•Incomoditat a l’hora de portar pròtesi dental amovible.

Quines són les seves causes?

El consum de certs medicaments com els antidepressius, antihistamínics o antihipertensius produeix reducció de la saliva. Així mateix, el 40% dels pacients sotmesos a quimioteràpia manifesten tenir la boca seca. La radioteràpia aplicada a la zona de cap i coll també interfereix a la funció de les glàndules salivals i per tant, baixa la producció de saliva. Algunes malalties com la diabetis o l’artritis i alguns processos psicològics com ansietat, depressió o l’anorèxia nerviosa, estan relacionats amb aquest quadre. Amb l’edat les glàndules salivals també es poden anar atrofiant i disminueix la seva funció. L’alcohol i el tabac ressequen les mucoses orals. Respirar per la boca i no pel nas, o dormir amb la boca oberta també asseca la boca.

Algunes solucions

És molt important canviar certs hàbits per millorar la boca seca:

•El millor hidratant que existeix és l’aigua, per tant beure aigua sovint ajuda.

•Deixar de fumar i no beure alcohol.

•Mastegar xiclet o caramels sense sucre per estimular la producció de saliva.

•Consultar amb el metge si es pot canviar aquella medicació que més ens afecta a la boca.

•Utilitzar col·lutoris sense alcohol i amb fluor per combatre bacteris i estimular la saliva.

•Existeixen pastilles que alleugen la sensació de cremor immediatament.

•Utilitzar humectants bucals com a substituts de la saliva.

•Consultar al teu dentista perquè diagnostiqui la causa i et recomani les millors solucions pel teu cas.

La disminució del flux salival s’anomena XEROSTOMIA.

La xerostomia és la sensació subjectiva de boca seca. Sovint es deu a una disminució de la producció de saliva i acostuma a estar produïda per certs medicaments, la radioteràpia aplicada a la zona del cap i el coll, o per certes malalties. S’ha de tenir en compte però, que en ocasions existeix xerostomia sense haver-hi una autèntica disminució de la producció, sinó que la saliva és més espessa o existeix més despesa de saliva, com és el cas d’aquelles persones que respiren per la boca i no pel nas.

Font: FDE (Fundación Dental Española)

Imatges: www.flaticon.com