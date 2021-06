La Síndica d’Igualada presenta les seves activitats de 2020

La Síndica Municipal de Greuges, Rosa M. Sánchez, ha presentat davant el plenari el seu informe anual d’activitat de l’any 2020.

Entre d’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat, la Síndica Municipal va dur a terme un total de 120 actuacions, 1 més que l’any 2019. D’aquestes 120 accions, 46 van correspondre a Consultes, Assessoraments i Informacions (CAI), 72 van estar emmarcades en el capítol de les Queixes i, finalment, 2 va correspondre a Recomanacions d’Ofici. De tots els casos rebuts, 65 han estat promoguts per dones, 51 per homes, 2 per entitats i, en 2 ocasions, la Síndica ha actuat d’ofici.

La casuística especial d’aquest any, marcat per la pandèmia, ha fet que es modifiqui en certa manera el mode de presentació d’aquests casos. 33 han estat presentats per telèfon, 32 per correu electrònic, 53 de forma presencial i 2 presentades d’ofici. El 100% de les actuacions ja estan resoltes.

Per procedència geogràfica, la majoria de les actuacions corresponen als districtes Centre i Pla de Sant Magí, destacant també les 9 actuacions de ciutadans d’altres municipis.

Els interessats a contactar-hi ho poden fer de dilluns a divendres, de 8 a 15h. Es pot trucar al 93 803 19 50, extensió (Ext. 553), o enviar una correu a sindicatura@aj-igualada.net.