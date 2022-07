La Síndica de Greuges d’Igualada va atendre 130 casos durant el 2021

La Síndica de Greuges, Rosa Maria Sánchez, ha presentat públicament la memòria de la tasca duta a terme durant l’any 2021. La presentació, s’ha fet aquest dimarts 28 de juny en un ple extraordinari.

Durant la seva intervenció, la Síndica ha detallat l’any passat va atendre un total de 130 casos, 46 dels quals corresponen a consultes o sol·licituds d’assessorament i informació, 84 són queixes i 1 és una actuació d’ofici. Sánchez ha destacat que els temes més recurrents de les queixes que ha tramitat estan dirigides a la regidoria d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern que és on s’emmarca l’actuació del gabinet jurídic de l’Ajuntament d’Igualada.

Destaquen les consultes o queixes per la tardança burocràtica de l’Administració, els relacionats amb l’àmbit de benestar social, amb temes d’habitatges i accions incíviques, amb ocupacions il·legals de propietats privades, amb el comportament de gossos perillosos no controlats i amb la venda i el consum de substàncies tòxiques.

El 53% de les consultes s’han fet de forma presencial, un 33% per via telefònica i un 14% en línia a traves del web. Pel que fa a la distribució de les peticions que la Síndica ha rebut aquest any 44 son del Districte Centre, 24 del Districte Pla de Sant magí, 22 del Districte Llevant, 18 del Districte Ponent, 9 del Districte de Les Comes, 1 del Districte de Sesoliveres La Massa i 12 de la comarca.

Ple municipal

El ple municipal va aprovar dimarts de forma unànime el projecte i el plec de clàusules que regula la concessió per a l’ocupació privativa d’una porció de terreny situada al subsòl de la zona verda de l’illa delimitada pels carrers de la Virtut, de les Delícies i del Cardenal Vives.

En la part final del ple, es van debatre diverses mocions, una no Resolutiva presentada per Igualada Som-hi per l’obertura de la piscina municipal d’Igualada i altres mesures en cas d’onada de calor que no ha prosperat. Seguidament el mateix grup va presentar una moció no resolutiva per a destinar a l’ús de parc verd els horts de l’Asil i ubicar l’aparcament darrere l’Escorxador. La moció va comptar amb els vots favorables d’Igualada Som-hi, el vot contrari de Junts per Igualada i les abstencions d’ERC, Poble Actiu i Ciutadans. La tercera moció no resolutiva va ser presentada pel grup de Junts Per Igualada en defensa de les polítiques de suport al comerç d’Igualada que va ser votada favorablement per Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i amb l’abstenció d’ERC i Poble Actiu.

Finalment es va aprovar una moció de Poble Actiu i Junts per Igualada per condemnar els fets de Melilla, aprovada per tothom menys Ciutadans que va votar en contra.

El ple va incloure una lectura conjunta de la Declaració Institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’ogull i per l’Alliberament LGTBIQ+.