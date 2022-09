La Setmana Europea de l’Esport arriba a la Pobla de Claramunt

La Pobla de Claramunt es prepara per acollir un seguit de jornades farcides de propostes esportives gratuïtes com trobades de tennis i pàdel, ioga, caminades, pàdel surf, futbol, exercicis de mobilitat per a persones grans i activitats per a infants.

El tret de sortida es donarà el 23 de setembre amb una jornada de portes obertes al recinte del Club de Tennis a la qual l’entitat convida a tota la ciutadania a jugar a tennis i pàdel. Uns dies després, l’Ateneu Gumersind Bisbal acollirà tres trobades el 27, 28 i 30 de setembre per a persones majors de 65 anys a les quals es practicaran exercicis de mobilitat.

El dia 29 es durà a terme una activitat que combinarà una caminada fins al Castell amb una sessió de ioga amb música en directe a càrrec de Judit Mestre i Elisa Mas. Al llarg de les següents jornades, la Pobla organitzarà un espai d’activitats esportives per a joves i infants al parc de Sant Galderic, amb berenar per a totes les persones assistents.

L’octubre començarà amb una sessió d’entrenament funcional a la piscina municipal, una modalitat esportiva que consisteix en diversos exercicis d’alta intensitat amb l’objectiu de treballar tots els grups musculars. També el dia 1 a la piscina, grans i petits podran gaudir d’un matí de pàdel surf i, al migdia, se celebrarà la cloenda de la setmana europea amb «La Pobla Balla!», un mix de zumba, aeròbic i batuka, així com un pica-pica i una festa de colors per a tota la família.

De totes maneres, les activitats esportives continuaran fins a mitjan octubre amb un enfrontament futbolístic de lliga entre la Club Futbol la Pobla l i l’Atlètic Vilanova i la Geltrú Club i un torneig de pàdel al Club Tennis entre el 13 i el 16 d’octubre.

La iniciativa l’organitza la regidoria d’Esports de la Pobla de Claramunt amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a més de la col·laboració de Yoga & Music Experience, el Club Tennis i el Club Futbol la Pobla.