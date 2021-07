La Setmana del Llibre en català retrà homenatge a Gemma Romanyà

La Setmana del llibre en català retrà un homenatge a Gemma Romanyà i Valls, qui va dirigir, des del 1973 la impremta Romanyà Valls i que a més va ser una important mecenes cultural catalana. Gemma Romanyà va endegar i recolzar moltes activitats culturals. Lectora impenitent, sensible a les arts i a la cultura, va animar i ajudar a molts artistes. El 1988 va crear la sala Paper de Música on s’hi han celebrat concerts i el Concurs Internacional del Paper de Música per la promoció de joves intèrprets. Per aquesta tasca va rebre un Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla el 1998 i el Premi al Patrocini i Mecenatge Empresarial el 2005. Va morir el març de 2018.

Del 10 al 19 de setembre, la Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 39a edició i tornarà a mostrar la riquesa i diversitat de l’edició en català i la seva potència industrial. La Setmana, un dels esdeveniments culturals més importants del país, s’ha convertit en l’oferta més gran de la història dels llibres en català, afavorint sempre el contacte directe, la relació entre llibreters, editors i lectors, que podran trobar novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell.