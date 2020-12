Des del dia 23 de desembre, i coincidint amb les festivitats de Nadal i de Sant Esteve, la Policia Local d’Igualada ha aixecat un total de 66 actes relacionades amb la normativa sanitària: 15 per no dur mascareta, 39 per incomplir els horaris de mobilitat, 11 per incomplir la distància personal i 1 per incomplir el límit màxim de persones reunides. Arran d’aquestes actuacions l’Ajuntament ha executat el tancament durant els proper tres dies d’un establiment de la ciutat, situat en aquest cas al barri de Fàtima, per l’incompliment de les mesures sanitàries en el seu interior.

A més d’aquestes actuacions relacionades amb la situació sanitària, la Policia Local també ha aixecat 9 denúncies per consum d’alcohol a la via pública, 2 atestats per alcoholèmia positiva i un atestat per conducció temerària i manca de permís de conducció.

La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha afirmat que la Policia Local i l’Ajuntament seguiran amatents els propers dies, coincidint amb les dates complicades per la festivitat de Cap d’Any i la voluntat de tothom de poder-la celebrar i ha recordat la necessitat de celebrar-les en petit format, amb poques persones i respectant totes les mesures sanitàries.

