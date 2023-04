La segona sessió de Dimarts amb Veu sobre la seguretat desperta l’interès de molts ciutadans

Ahir, dimarts 25 d’abril, la Sala de Socis de l’Ateneu va acollir la segona sessió del cicle de debats Dimarts amb Veu, una iniciativa del setmanari La Veu de l’Anoia i l’Ateneu Igualadí que té com a objectiu tractar temes d’interès socials amb ponents experts en el tema.

Per aquesta ocasió, es va tractar la seguretat ciutadana, un tema que afecta des de fa un temps de manera perjudicial a Igualada i la comarca de l’Anoia. L’esdeveniment va reunir a una cinquantena de persones que de manera presencial van assistir al debat, i més d’un centenar que ho va seguir des de les xarxes socials.

Per poder abordar el conflicte de la seguretat es va comptar amb sis convidats: l’agent de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de l’Anoia, Rubén Dario Rubio; la Caporal Jess de la Policia Local; el president de l’Associació de Veïns del barri Sant Jaume Sesoliveres, Perejaume Ferrer; el mestre de Weng-Chun i defensa personal Ricard Martínez; el president de l’associació comercial d’Igualada Nou Centre, Joan Boix; i el psicòleg José Fernández Aguado. El debat va ser moderat pel periodista de La Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs i retransmès per directe a les xarxes socials de la veuanoia.cat per Noelia García i Laura Gassó.

El punt de partida: la situació actual d’Igualada i comarca

El col·loqui es va iniciar amb una presentació a càrrec del periodista Jordi Puiggròs qui va exposar dades reals de quina és la situació actual en relació amb la seguretat la ciutat d’Igualada i la comarca de l’Anoia. Les dades demostren que Igualada és una ciutat segura tot i que els ciutadans/nes no comparteixin aquesta sensació. També es va posar sobre la taula diferent qüestions com ara la ciberdelinqüència, el tractament dels delictes per part de les forces de seguretat i els casos més recurrents. Amb aquesta introducció els ponents van poder iniciar el debat responent a les preguntes plantejades pel moderador.

La percepció de seguretat segons els barris de la ciutat

Un dels primers temes tractats va ser la percepció de seguretat que hi ha als diferents barris d’Igualada. Segons Perejaume Ferrer, del barri de Sesoliveres, a l’oest de la ciutat, és una zona tranquil.la, però que viu “problemes incívics com ara botellons o carreres de cotxes que alteren la tranquil·litat dels veïns.” A aquesta resposta, Joan Boix va voler afegir que “la seguretat ha de ser un tema d’educació cívica i no només policial.” Per la seva banda, Jess va defensar que “Hi ha diversos tipus de perfils delinqüencials, i un perfil molt especial són els menors.”

Comarca segura?

Tot i que les dades demostren que l’Anoia és una comarca segura, els fets i l’opinió dels ciutadans no indiquen el mateix. A aquesta qüestió, el Mosso d’Esquadra Rubén Dario Rubio va afegir que “la taxa de criminalitat a l’Anoia diu que és una comarca segura.” Jess va contestar que la preocupació dels ciutadans és normal, ja que “els actes incívics generen una sensació d’inseguretat.”

La por i la inseguretat

Pensar que ens podem trobar en perill desperta les pors de tothom, sigui al carrer o a casa nostra, així ho va explicar el psicòleg José Fernández Aguado: “la por és l’emoció que més influeix al nostre comportament humà.” També va afegir que “la por es combat amb informació”, i que “els mitjans de comunicació i les institucions haurien d’apel·lar a les històries verídiques per implicar a les persones i que puguin conèixer la realitat.

La por porta a moltes persones, especialment a les dones de totes les edats, a voler aprendre a defensar-se davant del perill. Ricard Martínez va expressar que “la defensa personal també és cuidar-se a un mateix”, al·legat que “una persona sana, àgil i que no es trobi en una situació de vulnerabilitat ja té molt guanyat per a defensar-se d’una agressió.”

Les agressions sexuals

El terrible cas de violació d’una menor a Igualada la nit de Tots Sants va obrir un debat molt important entorn de la seguretat: les agressions sexuals. En aquest sentit, Rubén Dario Rubio va explicar que ara les dones denuncient molt més aquest tipus de delictes. “No hi ha més agressions sexuals, ara les dones fan el pas d’explicar el que ha passat i estem molt contents que ho facin perquè així es troba la solució.” Rubio va afegir que “el nombre més gran d’agressions sexuals es produeixen en l’àmbit privat.”

Les estafes per internet

La ciberdelinqüència es troba molt present al nostre dia a dia, i és que segons Rubén Dario Rubio, “per als estafadors digitals hi ha mètodes molt senzills que li permeten amargar-se i cometre aquests delictes.” “Normalment, les persones cauen en les estafes en moments de vulnerabilitat com per exemple quan estan distrets o no s’asseguren del que miren o accepten.” Una de les preocupacions que també ha augmentat amb l’ús d’internet és el ciberassetjament que “s’ha disparat amb l’ús de les xarxes socials.”

El debat va finalitzar amb reflexions personals dels convidats i un torn de preguntes molt participatiu per part del públic. El col·loqui va finalitzar pels volts de les 9 del vespre i tant els ponents com tots els assistents van poder compartir un pica-pica amb cava cortesia de La Veu de l’Anoia.

La pròxima sessió de “Dimarts amb Veu” serà el 6 de juny i passarà sobre la taula les Eleccions Municipals d’aquest mes de maig.

Els organitzadors de “Dimarts amb Veu” han quedat molt satisfets amb el seguiment d’aquesta segona sessió i volen agrair a tots els assistents i convidar a tothom a la pròxima trobada.