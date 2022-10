La segona edició del TEDxIgualada reuneix 300 persones a l’Ateneu

Aquest dissabte dia 22 d’octubre, el Teatre l’Ateneu d’Igualada ha acollit la 2a edició del TEDxIgualada, un esdeveniment que té per objectiu oferir un espai que difon idees i de generar debat, coneixement; però també, sacsejar consciències entre les persones assistents.

L’edició d’enguany ha comptat amb l’assistència de prop de 300 persones que han pogut gaudir de “Refraccions”, un programa format per 6 ponents que han exposat, com a fil conductor, com les idees són un dels eixos fonamentals d’una societat i la seva cultura, i que de la mateixa manera que la llum quan interactua en travessar una lent, canvia de direcció i adquireix matisos i diferents sensibilitats, les idees també ho fan quan són intercanviades. Aquesta ha sigut, sense cap mena de dubte, l’essència d’aquesta edició, que ha buscat la conversa i la reflexió del públic sobre diversos àmbits: des del tecnològic fins al cultural i social; des del mediambiental fins al personal; sobretot, per conscienciar-nos del planeta que estem deixant a les futures generacions, però també, de valors.

Una aposta pel talent local, però també, per la cultura

Els i les ponents han estat preparant-se durant un any gràcies als seus coachs, l’experta en oratòria, Xènia Castelltort; i el periodista Jordi Gràcia, que a la vegada, han sigut també els conductors d’aquesta edició del TEDxIgualada.

Com a novetat, enguany, s’ha volgut apostar per una forta i nodrida representació de talent local dalt l’escenari. L’igualadí Pep Valls –especialista en màrqueting digital, conceptual i retail- ha sigut l’encarregat de donar tret de sortida al TEDxIgualada 2022. Amb “Salvar el planeta des del supermercat”, Pep Valls ha fet un repàs dels supermercats des del prisma de la societat actual, atès que ens hem acostumat a comprar en l’abundància de l’oferta quan hi ha alternatives més raonables i sostenibles, exposant que “En el nostre món, ens hem acostumat a comprar en l’abundància, però el nostre planeta és fràgil. Hem posat espècies al límit de la seva extinció”.

El segon ponent de TEDxIgualada 2022 ha sigut l’igualadí Pol Makuri, atleta en esquí de fons adaptat. Amb “Fer el cim amb una diversitat funcional”, Makuri ha plasmat l’esforç, la lluita, el treball i la seva perseverança a partir de la seva pròpia experiència, i també, ha fet reflexionar al públic de la idea que tots tenim sobre el fet de tenir una diversitat funcional: “L’esport, la muntanya… M’han ajudat a respondre moltes preguntes i a fer créixer i conquerir tots els meus somnis. He girat la volta a la truita a la meva diversitat funcional”.

La periodista especialista en tendències digitals, i directora i presentadora del programa “Popap” de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès, ha descobert amb “La nostre vellesa digital”, com la intel·ligència artificial, la realitat virtual i moltes altres tecnologies que encara no coneixem, afectaran al nostre estil de vida del futur, convidant a reflexionar al públic sobre el concepte que tenim sobre l’envelliment: “En primera posició, la primera generació sènior utilitza l’entorn digital per mirar el compte bancari; en segon lloc, per comprar entrades pel teatre, programar viatges; i en tercer, per crear continguts. La vellesa està empoderada amb la tecnologia”, ha reblat.

L’igualadí Marc Talavera, doctor en biologia, president d’Eixarcolant i biòleg de les plantes oblidades, ha realitzat una TEDtalk que ha posat la mirada en allò local, en aquells recursos que tenim a prop i que són fàcils d’obtenir. Amb la ponència “Una eina per canviar el món”, ha reivindicat com tot allò que mengem i com impacta al nostre entorn: “Estem perdent diversitat gastronòmica. El que mengem, ve de milers de quilòmetres lluny. Cal recuperar les plantes oblidades per a canviar el model alimentari”.

Yonat Vaks, nascuda a Israel i criptoartista visual, ha mostrat una refracció basada en com és l’art quan passa pel prisma de la tecnologia. Amb “La muerte del arte tal y como lo conocemos”, Vaks ha destacat que: “La intel·ligència artificial, les NTFs i el metavers estan canviant com a tecnologies sobre com coneixeme l’art a dia d’avui”.

L’última ponència ha anat a càrrec de Matthew Tree, escriptor anglocatalà. Amb “La importància de descobrir el poble perdut”, Tree ha reflexionat sobre com hi ha cultures que poden quedar amagades, i com el simple fet de canviar i aprendre un idioma, pot fer canviar la manera de veure el món: “Una llengua i la cultura que genera, no és només un mitjà de comunicació dels parlants, sinó que és una visió del món que pot ser apreciada per molta gent d’arreu.

A més, l’edició d’enguany ha seguit apostant per la cultura com a clau per transformar i vertebrar una societat. En aquest sentit, el TEDxIgualada 2022 no només s’ha basat amb ponències, sinó que també, l’esdeveniment ha estat vestit per actuacions culturals musicals i de dansa, que han fet emocionar i vibrar a un públic que ha pogut viure de primera mà, un dels esdeveniments culturals que posen a la ciutat d’Igualada al mapa del món. Unes actuacions que han comptat amb el talent del grup musical igualadí Gèls, que a través de dos instruments com la guitarra i el Kamelé N’goni, han fet una fusió sonora, oferint un prisma cultural singular; acompanyant a les actuacions de Ilargia Dance Project, que ha omplert de dansa l’escenari, i d’Alejandro Asenjo, qui ha ofert un espectacle visual immers en el metavers. També s’ha pogut gaudir de l’espectacle Bulb&Me de la companyia Mucab Dans que a través d’escenografia interactiva de bombetes, han presentat una coreografia visual i lumínica. Per la seva part, el Dj Red Pèrill, ha posat punt i final en aquesta edició, amenitzant el posterior networking i presa de contacte entre les persones assistents; posant punt i final, a aquesta edició que des de l’organització qualifiquen d’èxit i que ja preparen la propera edició.