La segona edició del TEDxIgualada posarà l’accent en el talent local

Després de l’èxit del TEDxIgualada 2021, el Teatre de l’Ateneu d’Igualada tornarà a acollir una nova edició d’aquesta iniciativa que posa la ciutat d’Igualada al món: el TEDx, un programa de conferències, organitzades de manera independent i voluntària, que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED en comunitats locals d’arreu del món.

Aquesta nova edició tindrà lloc el proper dissabte dia 22 d’octubre de 2022, a partir de les 16h. Tot i presentar novetats i sorpreses, seguirà l’essència de la darrera edició: generar debat, promoure reflexions i sacsejar consciències; a través de la presentació i exposició d’idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn.

Una instal·lació extraordinària en el Teatre Municipal de l’Ateneu serà l’espai per a les actuacions artístiques i la festa final amb el públic, els ponents, els patrocinadors i l’organització

Refraccions

Després de “Versions” -el tema de l’edició TEDxIgualada 2021-, el TEDxIgualada 2022 presentarà “Refraccions”, una edició que constarà d’un programa format per 6 ponents que exposaran, com a fil conductor, com les idees són un dels eixos fonamentals d’una societat i la seva cultura, i que de la mateixa manera que la llum quan interactua en travessar una lent, canvia de direcció i adquireix matisos i diferents sensibilitats, les idees també ho fan quan són intercanviades.

Des de TEDxIgualada 2022 s’explorarà i es buscarà la conversa i la reflexió del públic sobre diversos àmbits: des del tecnològic fins al cultural i social; des del mediambiental fins al personal.

Una edició amb accent i talent local

Els ponents són experts en diverses matèries com la ciència, la tecnologia, l’esport, el medi ambient, la història o el comportament. Això no obstant, aquesta edició presentarà com a novetat i tret diferenciador, l’aposta pel talent local de la comarca i de la ciutat d’Igualada, com a amfitrions del coneixement.

El TEDxIgualada 2022 estarà capitanejat per 6 ponents excepcionals com Mariola Dinarès, directora i presentadora del programa de tendències a les xarxes socials “Popap” de Catalunya Ràdio, qui amb “La teva vellesa digital”, Dinarès exposarà com la intel·ligència artificial ja pot predir com serà el teu futur segons els paràmetres que llegeix del teu estat de salut.

Pol Makuri -atleta especialitzat en esquí de fons adaptat- amb “Fer el cim amb una diversitat funcional” plasmarà l’esforç, la lluita i el treball de la seva pròpia experiència com a atleta als Jocs Paralímpics. Per la seva banda, el doctor en biologia per la UB i especialista en etnobotànica, Marc Talavera, reivindicarà i posarà la mirada en allò local, en aquells recursos que tenim a prop i que són fàcils d’obtenir amb “L’eina més poderosa per canviar el món”.

L’escriptor anglocatalà Matthew Tree, a través de “La sort de descobrir el poble perdut” exposarà i farà reflexionar al públic com el fet de substituir un idioma, s’està substituint també la manera d’enfocar el món. El metavers també hi tindrà cabuda en aquesta edició amb la criptoartista visual, Yonat Vaks que amb “El metavers revolucionarà el món de l’art”, una simbiosi que estarà formada per l’explosió de la bellesa i la creativitat en aquest nou món digital.

L’especialista en màrqueting digital, conceptual i retail, Pep Valls, també farà reflexionar sobre com ens hem acostumat a comprar en l’abundància de l’oferta quan hi ha alternatives més raonables i sostenibles. Ho farà amb “Com els supermercats poden salvar el planeta”.

Venda d’entrades

Per poder assistir com a públic al TEDxIgualada 2022 cal l’adquisició d’una entrada que es posaran a la venda a través de la web www.tedxigualada.com a partir del 3 d’octubre.

Què és TED?

És una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes i potents. Es va iniciar el 1984 com una conferència on van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els temes – des de la cultura, l’art o la ciència als negocis o els problemes mundials – en més de 100 idiomes.

Què és TEDx?

TEDx és una iniciativa de TED amb l’ànim de promoure l’esperit de la seva missió de divulgar “idees que val la pena difondre”. TEDx és un programa de conferències, organitzades de manera independent i voluntària, que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED en comunitats locals d’arreu del món.