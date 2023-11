La segona edició de la Incubadora del Tecnoespai clou amb la participació de 6 projectes

Publicitat

La incubadora del Tecnoespai, un servei d’acompanyament a empreses en la seva fase inicial dels seus projectes, organitzat pel Departament de Dinamització Econòmica ha posat final a la seva segona edició amb sis participants; quatre ja estaven constituïts, un es va constituir durant la incubadora i l’altre veurà la llum aviat. Un cop finalitzat, l’Ajuntament ja ha obert les inscripcions de la tercera edició, en la qual podran participar 9 projectes més.

La Incubadora del Tecnoespai és un programa d’incubació on-line i off-line per a projectes d’emprenedoria de qualsevol sector i que tinguin un potencial innovador. La Incubadora dona suport a iniciatives emprenedores treballant la viabilitat dels projectes impulsant la innovació, la implantació al territori, la utilització de les noves tecnologies fent aportació al benestar social i a la incorporació de la dona a l’emprenedoria. Les àrees dels sis projectes participants han estat: màrqueting digital per a empreses, Marketplace de productes ecològics, projectes de suport psicològic a migrants, roba per a professionals, fengshui i radiostèsia per a espais i reformes.

Els participants han rebut 11 hores de mentoratge individual i quatre tallers formatius: estratègia digital i màrqueting online, com saber si em cerquen per internet, aspectes legals de la constitució de l’autònom/societat i intel·ligència artificial al servei de l’acció comercial.

L’acte de cloenda, que va tenir lloc el passat 20 d’octubre, va comptar amb una exposició del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè sobre l’objectiu de la incubadora i el seu paper dins dels diferents programes que es desenvolupen des de la regidoria. A continuació, els participants van poder gaudir d’una sessió sobre intel·ligència artificial al servei de l’acció comercial que va anar a càrrec de Daniel Gil Rosón. Finalment, els assistents van tenir una estona de networking entre ells.

Les empreses i/o emprenedors interessats a presentar la seva sol·licitud per a participar en la tercera edició poden fer la seva inscripció a https://www.ignovaigualada.com/formulari-inscripci-incubadora

Com a novetat, per aquesta tercera edició, s’han creat els “Premis Incubadora Emprenedors” que consisteixen en un període d’assessorament de 6 mesos dels projectes guanyadors per part de membres de l’equip de mentoring especialitzat així com disposar de 8 hores de coworking de 12 mesos a l’Ajuntament d’Igualada.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha manifestat que “La Incubadora del Tecnoespai és una oportunitat única perquè la teva idea tingui futur. T’ajudem a enfocar-te cap a l’èxit.” I ha afegit que “a vegades una bona idea de negoci pot ser un fracàs per la seva execució, per aquest motiu s’ha creat aquest projecte”.

Aquestes iniciatives estan liderades per l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona i compten amb la col·laboració TICAnoia, la UdL, la UOC i SecotBcn.

