La Sala Municipal acull una exposició amb el treball de l’agència igualadina de publicitat i marketing Quartada

L’agència de publicitat i marketing igualadina Quartada realitzarà una exposició amb motiu del Premi Disseny Igualada atorgat l’any 2019. L’esdeveniment té lloc des d’avui dijous 27 de maig fins al 13 de juny a la Sala municipal d’exposicions d’Igualada.

L’exposició duu per nom “Simbiosi” i pretén donar a conèixer la relació que ha teixit Quartada amb tots els projectes que ha treballat colze a colze al llarg dels darrers anys. La força que uneix les dues parts és fruit de la passió que cadascuna d’elles sent en el moment de tirar endavant noves iniciatives. Així doncs, la passió és l’eix vertebrador de l’exposició, entès com l’ingredient que els mou per poder mostrar la seva millor versió davant de qualsevol repte.

A més a més, el format innovador de l’esdeveniment ofereix l’oportunitat de descobrir tot el que s’amaga darrere d’aquesta relació a través d’una web que estarà oberta mentre duri l’exposició, que està organitzada pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de disseny=igualada, DISSENY MARKED i LaGaspar escola municipal d’art i disseny