La Sala acull les millors fotografies del certamen internacional del premi Procopi Llucià

La Sala, sala municipal d’exposicions acull a partir del divendres 17 de novembre l’exposició Premi de fotografia Procopi Llucià, un recull de les millors imatges del concurs internacional dels Premis Ciutat d’Igualada. En aquesta 28a edició dels premis s’han presentat un total de 1258 fotografies, signades per 112 autors diferents, provinents de 33 estats.

Com a millor autor del concurs, el Trofeu Ciutat d’Igualada se l’ha endut el català Toni Barbany, el qual ha presentat un conjunt d’imatges de diferents temàtiques, com són bodegons basats en objectes delicats de vidre i cristall, pintats amb llums suaus on el negre de fons predomina i ressalta els contorn dels elements; altres en què s’hi han afegit peces orgàniques com pomes, líquid, raïms o ous, en contrast amb elements rústics com són plates d’argenteria, un quinqué fet a partir d’una bombeta o el retrat just abans de l’impacte entre dos objectes que mostra l’obra “Pedra – ou”. Barbany també ha presentat un treball de fotoperiodisme on captura l’instant d’esportistes amb funcionalitats diverses i mostrant el seu dia a dia, acompanyats d’amics, cuidadors i familiars.

Quant a les categories temàtiques el premi a Millor Fotografia Monocrom ha estat per Ken Ang, de Singapur, per l’obra “The Crane”; el guardó per a Millor Fotografia Color se l’ha endut l’espanyola Carmen Gavilan amb la imatge “Un mundo por descubrir”; la Millor Fotografia Vins i Escumosos ha estat atorgat a la italiana Sabrina Garfoli per la peça “whine not?” i el premi a la Millor Fotografia Emocions i Relacions Humanes ha estat per David Wheeler, de la Gran Bretanya, per l’obra “Reunited”.

El jurat d’enguany l’han conformat el Raimon Moreno Hidalgo, el Raul Villalba i la guanyadora de l’edició del passat 2022, la fotògraf francesa Trinley Paris. La mostra fotogràfica es podrà visitar fins al diumenge 10 de desembre.

La inauguració de l’exposició serà el proper divendres 17 de novembre, a les 7 del vespre i ha estat organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

Un guardó a la veterania

Toni Barbany Bosch va néixer a Riells del Fai el 1948, al Molí de Can Camp. Des de molt jove es va sentir atret per la fotografia i va tenir la fortuna de viure la transformació de la foto analògica en blanc i negre a la digital. La seva passió, juntament amb la influència artística dels seus companys de carrera han fet que sigui el que és avui dia.

Una nova edició de la gala dels Premis Ciutat d’Igualada

El Premi Procopi Llucià de fotografia es convoca en el marc dels Premis Ciutat d’Igualada, certamen que enguany celebra la seva 28a edició i que any rere any premia als millors poetes, assagistes, investigadors, dissenyadors, creatius digitals, compositors, entitats compromeses amb la societat i personalitats destacades, vinculades al món de la cultura local.

Enguany, la cerimònia tindrà lloc el proper diumenge 19 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu, a partir de dos quarts de 12 del migdia.

