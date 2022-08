La #riuadadeNassos torna a fer el Camino

La campanya solidària #RiuadadeNassos que va iniciar Francesc Esteve, dels Hostalets de Pierola, el 2015, torna aquest any al Camí de Santiago.

Esteve farà el Camí per 8è any consecutiu (tret del 2020 per la covid). L’objectiu és recaptar fons per a l’ONG Pallapupas que treballen en diferents hospitals de Catalunya per ajudar amb el somriure a superar l’estada dels més petits i en l’actualitat dels més grans. L’hostalatenc sortirà de casa el 28 d’agost cap a Roncesvalles per començar el Camí, i arribar fins a Santiago de Compostela, en total 790 kms. caminant, el 27 de setembre.

El repte solidari és una #RiuadadeNassos perquè reparteix nassos vermells als pelegrins que es vaig trobant durant el Camino, a canvi d’una petita donació a la guardiola virtual que té l’ONG Pallapupas.

Per ajudar en la recaptació, en Francesc té repartides diferents guardioles en establiments de Capellades, Masquefa, Piera, Igualada, Manresa, Rubí, Barcelona i Els Hostalets de Pierola.

En total amb la #RiuadadeNassos s’ha pogut recaptar, de moment, més de 6.100€ que han anat íntegrament a la ONG Pallapupas, gràcies a 2.310km. fets, i que un cop finalitzi aquest nou repte hauran estat uns 3.100km en total. S’han apadrinat 3.100 quilòmetres i un total de 6.100 somriures amb la #RiuadadeNassos.

Esteve ens explica que “tot el repte i les etapes les aniré publicant al Facebook i l’Instagram que vaig crear de la #RiuadadeNassos, així com per Twitter amb el hashtag #RiuadadeNassos i #Apadrina1Somriure”.