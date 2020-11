La restauració podrà obrir fins a les 21.30 sense límit d’aforament a terrasses i la cultura ho farà al 50%

La restauració podrà finalment obrir fins a les 21.30 hores i sense límit d’aforament a les terrasses a partir de dilluns, quan comença la primera etapa del pla de desescalada. A l’interior es marca un límit del 30%. A més, en aquesta primera de quatre fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert obriran al 50%, amb un aforament màxim de 500 persones. També es produirà la reobertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure, amb la meitat de l’aforament, però també a l’interior, amb un límit del 30%. El confinament municipal de cap de setmana passarà a ser comarcal en la segona fase, i desapareix a partir de la tercera. També llavors, a l’entorn del 21 de desembre, s’aixecarà el tancament perimetral de Catalunya.

El document que finalment ha aprovat el Govern ha introduït molts canvis respecte a l’esborrany que es va filtrar dimarts, al qual va tenir accés l’ACN. Cadascun dels quatre trams tindrà una durada de quinze dies com a mínim i en funció de les dades epidemiològiques i els resultats territorials s’analitzarà si s’avança cap a la desescalada progressiva, es prorroguen les mesures vigents o es revisen les decisions preses per si cal fer marxa enrere.

Entre els indicadors que es tindran en compte hi ha la velocitat de propagació o contagi (Rt), que idealment haurà de situar-se per sota del 0,9. També caldrà la reducció o estabilització dels ingressos setmanals.

Primer tram: reobertura de la restauració i la cultura

La consellera de la Presidència ha estat l’encarregada d’explicar els diferents trams. En el primer, que començarà dilluns vinent, 23 de novembre, una de les principals novetats és que permetrà la reobertura del sector de la restauració entre les 6h i les 21.30h amb un aforament del 100% a les terrasses i del 30% a l’interior, sempre en taules de grups de quatre persones situades a dos metres de distància entre grups diferents. Podran ser més si formen part de la mateixa bombolla.

També podran reobrir cinemes, teatres i auditoris i sales de concert fins al 50% de l’aforament i sempre amb un topall màxim de 500 persones. La capacitat del 50% també s’aplicarà a museus, biblioteques i sales d’exposició.

Els equipaments esportius a l’aire lliure podran reobrir a un 50% de capacitat mentre que espais tancats com pavellons o gimnasos podran fer-ho amb un aforament màxim del 30% amb cita prèvia i sense la possibilitat d’utilitzar els vestidors, exceptuant el cas dels usuaris de la piscina.

El comerç es manté amb la limitació del 30% d’aforament. Els establiments de més de 800 metres quadrats poden utilitzar tot el seu espai de venda. Les activitats extraescolars no esportives es podran fer amb un màxim de sis persones.

Segon tram: del confinament municipal de cap de setmana al comarcal

Una de les principals novetats en el segon tram és que el confinament restringit al municipi de 6 del matí de divendres a 6 del matí de dilluns s’ampliarà a l’àmbit comarcal. És a dir, que durant el cap de setmana la mobilitat s’ampliarà i es podrà circular per dins de la mateixa comarca.

Els centres comercials podran obrir amb una capacitat màxima del 30%, i el petit comerç al 50. També s’augmenta la capacitat màxima a l’interior dels equipaments esportius (50%); a cinemes, teatres i auditoris (70%) i a l’interior de bars i restaurants (50%).

Tercer tram: mobilitat lliure i reunions de 10

En el tercer tram la mobilitat ja serà lliure perquè deixarà d’estar vigent la restricció de mobilitat durant el cap de setmana (cenyida a l’àmbit comarcal en el segon tram) i s’aixecarà el confinament perimetral a Catalunya, encara vigent en el primer i el segon tram. Ara bé, es mantindrà el toc de queda nocturn entre les 22h i les 6h, que també seguirà vigent en el quart tram.

Una altra novetat és que per primer cop s’augmentarà el nombre màxim de persones que es poden reunir, que passarà de sis a deu (dues bombolles de convivència habitual o una ampliada).

D’altra banda, continua augmentant progressivament l’aforament màxim en alguns sectors. Per exemple, en museus, biblioteques i sales d’exposició (70%); equipaments esportius a l’exterior (70%) i actes religiosos (50%).

Quart tram: tornen a l’aula batxillerat i cicles formatius

En el quart tram el principal canvi afectarà el sector educatiu. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius podran tornar a la presencialitat. Per contra, els alumnes universitaris seguiran fent les classes virtuals durant els quatre trams de la desescalada.

Un altre canvi és que es permetran les activitats extraescolars sense el màxim de sis persones. També es reactiva l’educació en el lleure. A més, es reprenen les competicions esportives.

En tot moment i durant els quatre trams previstos es mantindrà sempre el toc de queda nocturn entre les 22h i les 6h així com les indicacions de teletreball. Ara bé, les entrades culturals serviran com a salconduit per arribar a casa a les 23 hores, i també es podrà sortir dels límits territorials fixats en cada tram.

Aragonès: “No es un pla per recuperar la normalitat”

El vicepresident amb funcions de president del Govern, Pere Aragonès, ha explicat que el nou pla preveu un horitzó de dos mesos que permetrà “avançar amb total seguretat” i anar revisant si cal alentir el procés. Ha assegurat que es va “pel bon camí” i ha celebrat que “gràcies a l’esforç de tothom” es puguin començar a flexibilitzar les restriccions.

Tot i això, Aragonès ha remarcat que “no és un pla per recuperar la normalitat” i ha insistit que la situació no és la mateixa que la de la primavera. De fet, ha admès que en la desescalada del juny van “anar massa ràpid”, i ha dit que probablement això ha fet que la segona onada “arribés abans” a Catalunya.

Amb tot, ha subratllat que “l’equilibri perfecte no existeix”, i ha apuntat que amb cada mesura de flexibilització que s’adopta “s’assumeix un risc epidemiològic més gran”. En aquest sentit, ha recordat que la situació “segueix sent molt greu”, i ha demanat responsabilitat malgrat la flexibilització. “Si anem massa de pressa o assumim un risc massa alt la pandèmia ens tornarà a passar per sobre”, ha advertit.

Possible aplicació asimètrica

Per aquest motiu Aragonès ha fet una crida a “no abaixar la guàrdia ni un instant”. “Fins que tot i tot no estigui protegit, aquí no hi ha ningú salvat”, ha avisat. En relació al pla, el vicepresident ha dit que “en cap cas” es plantegen accelerar els tempos, i ha remarcat que el pas d’un tram a un altre haurà de ser sempre amb un mínim 15 dies. Sí que es podria donar el cas que algun territori no pogués saltar de fase d’acord amb els indicadors epidemiològics, i en cas que fos necessari es podria arribar a retrocedir de tram.

També Budó s’ha referit a aquesta qüestió. La consellera ha assegurat que les mesures previstes en els diferents trams seran efectives a tot Catalunya a partir de dilluns, sense distincions, i ha assegurat que al Govern li agradaria seguir avançant de forma “simultània i simètrica” al conjunt del territori. Amb tot, també ha obert la porta a avançar d’un tram a l’altre per zones en funció de com evoluciona l’epidèmia a nivell territorial. “Si les dades marquen que uns territoris tenen més afectació, ens plantejaríem els trams de reobertura de forma asimètrica”, ha matisat. Així, ha insistit que si bé la voluntat és avançar alhora també ha admès la possibilitat de fer-ho de manera territorialitzada si no és possible al conjunt de Catalunya.

Restriccions per Nadal

Segons el pla de desescalada, el 21 de desembre s’aixecarà el confinament perimetral de Catalunya i el confinament de caps de setmana, i es podran fer reunions de fins a 10 persones -sempre que els criteris epidemiològics així ho aconsellin-, però es mantindrà el toc de queda nocturn. En aquest sentit, el vicepresident ha avançat que de cara a la setmana vinent tenen previst estudiar “dies puntuals” de les vacances de Nadal per si calguessin “mesures específiques”. Segons ha explicat, aquestes “excepcions” es recolliran en les resolucions de cara al segon i tercer tram de la desescalada.

Tot i això, Budó ja ha avisat que el toc de queda es mantindrà per Cap d’Any perquè “és una mesura que permet aturar la mobilitat i fer una lluita més efectiva contra la pandèmia”. La portaveu del Govern ha recordat que “no és un any normal”, i, per tant, “no es podrà fer un Cap d’Any normal”. “Això no vol dir que no puguem fer celebracions, però hauran de ser diferents perquè ens hi juguem molt”, ha apuntat.

En ser preguntat per la possibilitat d’imposar sancions si no es compleixen aquestes restriccions durant el Nadal, Aragonès ha dit que “no es podrà posar un policia a cada casa”, i ha demanat “responsabilitat individual i col·lectiva”.