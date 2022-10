La Residència Pare Vilaseca inagura la Unitat Lila i un bust del Pare Vilaseca

Aquest dissabte es va inaugurar la Unitat Lila de la Residència Pare Vilaseca, que forma part de les obres d’ampliació i reforma que es van completar l’any passat en aquest centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada.

La primera fase de les obres, que va suposar una inversió de 500.000€, va consistir en la construcció de la Sala Teresa Mimó, una nova sala d’actes polivalent de 243 m2 que va entrar en funcionament el desembre de 2017 i que permet disposar de molt més espai que la sala d’actes anterior, de 100 m2.

La segona fase, que ha suposat una inversió de 2.100.000€, ha consistit en la reforma i ampliació de la unitat lila de la residència per crear una nova unitat de psicogeriatria, la creació de 3 noves habitacions dobles a l’antiga sala d’actes i la creació d’una sala d’estimulació cognitiva a la planta verda. Als jardins del centre també s’hi ha incorporat un nou parc de salut amb aparells per fer gimnàstica, una zona de jocs infantil i un generador d’electricitat que s’activa es cas de tall de subministrament. Les obres es van iniciar el setembre de 2019 i van finalitzar el mes de març de 2021, i no es va fer la inauguració en aquell moment degut a les restriccions dels protocols vigents durant la pandèmia.

L’objectiu principal de l’obra ha estat el de modernitzar i ampliar la unitat lila, situada a la part més antiga de l’edifici de 1987, que en la zona reformada compta amb 15 llits distribuïts en 8 habitacions amplies i adaptades. S’han millorat les instal·lacions i els espais tant per residents com per professionals, i s’han creat noves zones comunes adaptades a les necessitats de les persones ateses amb demències més avançades i a les persones que poden residir en unitats de convivència. La sala principal disposa d’una paret mòbil que permet dividir-la i tenir dos grups separats. També compta amb un projector per les sessions de cinema i amb electrodomèstics pels tallers de cuina. L’amplitud dels nous espais comuns és molt beneficiosa per persones amb afectacions cognitives que precisen deambular. Les noves habitacions compten amb grues de sostre, que faciliten la tasca del personal, ja que són més ergonòmiques, i donen mes seguretat als residents.

Si bé la inversió estava enfocada en una modernització i adequació de l’edifici, l’actuació també ha permès augmentar el nombre de places de la residència en 7 llits addicionals, passant de 152 a 159.

Per finançar el global de les dues fases s’ha comptat amb ajuts de 875.000€ de la Fundació Bancària ”la Caixa” i de 230.000€ de la Diputació de Barcelona, i préstecs de CaixaBank, l’Institut Català de Finances i Banc de Sabadell.

Un cop s’ha fet la descoberta de la placa commemorativa de la inauguració, els visitants han pogut conèixer les instal·lacions de la nova unitat lila i del parc de salut instal·lat al jardí. Posteriorment s’han dirigit al jardí adjacent a la sala d’actes, on s’ha descobert un bust del Pare Vilaseca, obra de l’escultor Manel Vidal i Torrens i fruit d’una donació dels Missioners Josefins. També s’ha instal·lat una placa amb la seva biografia. Josep Maria Vilaseca i Aguilera (1831-1910) va ser un religiós igualadí que va fundar a Mèxic la Companyia de Missioners de Sant Josep i de la Congregació de Germanes Josefines. En la descoberta, Alejandro Enríquez, Missioner Josefí, ha posat en valor la tasca feta pel pare Josep Maria Vilaseca en la seva tasca evangelitzadora i de suport a les persones.

Durant els parlaments, el Gerent del CSSI, Jordi Ferrer, ha recalcat la importància de poder comptar amb unes instal·lacions amplies i modernes com les de la nova unitat lila, que faciliten l’aplicació del model d’Atenció Centrada en la Persona i la implementació d’unitats de convivència, i ha fet un agraïment a la Fundació Bancària ”la Caixa” i a la Diputació de Barcelona, pels ajuts que han donar per finançar les obres, i als Missioners Josefins, per la donació del bust.

Finalment, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha posat en valor aquestes instal·lacions “que han apostat per la llum natural, la comoditat i el benestar, una millora que ha de fer sentir-nos a tots molt orgullosos de l’equipament que gràcies a aquesta ampliació pot continuar donant qualitat de vida a les persones grans ateses al centre”. Castells ha destacat la bona feina feta per l’equip que ha dirigit les obres i pels professionals del CSSI que hi han participat.

Model d’Atenció Centrada en la Persona

Malgrat que les restriccions imposades per la COVID-19 han afectat l’aplicació del model d’Atenció Centrada en la Persona, el CSSI manté l’objectiu d’aplicar aquest model assistencial. El paradigma de l’envelliment actiu estableix que les persones grans no sols necessiten tenir salut o seguretat per viure o per envellir dignament, sinó que també necessiten disposar d’oportunitats de decisió, participació i desenvolupament personal si es vol millorar la seva qualitat de vida.

La Residència Pare Vilaseca, inaugurada el 1987, ofereix acolliment residencial permanent o temporal a persones grans vàlides o amb diferents nivells de dependència en cinc plantes o unitats de convivència diferenciades. Proporciona un servei integral i de màxima qualitat amb plans individualitzats d’atenció personal interdisciplinària per facilitar les activitats de la vida diària. També ofereix un servei de suport a les famílies i estades temporals de descans familiar. Disposa d’un total de 159 places de residència assistida, 93 públiques concertades amb la Generalitat de Catalunya i 66 privades i compta amb un centre de dia amb 40 places.