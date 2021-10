La Residència Pare Vilaseca adapta el àpats per persones amb disfàgia

El passat mes de juliol la Residència Pare Vilaseca va iniciar el projecte “L’Aperitiu Sensitiu” que busca la inclusió i la correcta i segura nutrició de les persones amb disfàgia, és a dir, dificultat per empassar els aliments. Aquestes dificultats son més freqüents en persones grans a causa del progressiu envelliment.

El projecte té com a objectiu recuperar i recordar el sabor d’aliments quotidians que de vegades es perden quan una persona té alteracions en la deglució. Per fer-ho, la neurologopeda de la residència, Noelia Capitán, i la dietista, Montse Ibáñez, adapten els aliments que presenten més possibilitat de patir ennuegaments, tot modificant la seva textura per aconseguir una aparença més real, homogènia i desitjable. Es conserva el seu sabor original sense risc de broncoaspiració, ja que no es modifica la consistència en cap de les fases de la deglució. Els aliments de textura modificada són una alternativa de nutrició per a persones que pateixen disfàgia i repercuteixen de forma positiva en el seu benestar i la seva autonomia.

Es treballa també en la primera fase del procés deglutori, que és la part sensorial, essencial per aconseguir una bona preparació de l’aliment, ja que tot ens entra pels ulls. El fet que menjar és molt més que alimentar-se, i aspectes com la temperatura, la presentació i els gustos de la persona són clau per assegurar un bon estat nutricional, mantenint les ganes de menjar sense deixar de banda la inclusió. Per aquest motiu, s’intenta en la mesura del possible tenir cura de tots aquests aspectes.

A la residència s’ha detectat que cada vegada són més les persones que rebutgen certs aliments per la seva consistència. Menjar dia rere dia tot triturat, trinxat, o bé renunciant a alguns sabors, passa factura i pot tenir un impacte important en la qualitat de vida de la persona. Adaptant aquests aliments, els professionals de la residència han aconseguit que els residents amb disfàgia puguin gaudir de plats com musclos amb escabetx, espàrrecs amb maionesa, truita de patates, coca, o gelat, entre d’altres. La finalitat assolida és aconseguir que el menjar torni a ser motiu de celebració i no neguit.