La renda per càpita de l’Anoia és la que menys augmenta de tota la província de Barcelona

L’Anoia ha viscut un augment d’un tímid 3,4% de la renda familiar disponible bruta respecte l’any anterior, quedant-se en un nivell de 88,2 respecte els 100 de Catalunya. En total, la renda per càpita se situa en 16.100€ anuals, i, en global a tota l’Anoia, de 1.960 milions d’euros. Són xifres del 2019 respecte el 2018 -les últimes que s’han donat a conèixer- i corresponen, és clar, a l’època prepandèmia.

Del mateix estudi de l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’observa que totes les comarques augmenten la renda familiar, però l’Anoia és a la cua de totes les de la província de Barcelona, quedant-se (veure quadre) a la part mitjana-baixa del rànquing del país, que encapçalen l’Aran, el Gironès i l’Alt Urgell, i que tanquen el Segrià, el Berguedà i l’Alt Empordà.

La renda familiar disponible bruta (RFDB) per habitant a Catalunya és de 18.200 euros (2.100€ més que l’Anoia), xifra que suposa un augment del 4,2% respecte de l’any anterior, i és el creixement més elevat des del 2014.

El Barcelonès continua sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 20.400 euros l’any 2019, i supera en un 12,2% la mitjana catalana, seguida del Baix Llobregat (18.900 €), el Garraf (18.600 €), el Vallès Occidental (18.500 €) i el Maresme (18.400 €). La resta de comarques se situen amb una renda inferior a la mitjana catalana, i n’hi ha quatre amb un nivell de renda inferior al 20%: el Baix Ebre (14.500 €), la Noguera i les Garrigues (ambdues amb 14.300 €), i el Montsià amb 13.200 €.

Els principals components de la renda han crescut en relació amb l’any anterior. Pel que fa als ingressos, la remuneració d’assalariats va créixer un 5,3%, l’excedent brut d’explotació un 4,4% i les prestacions socials un 6,6%. Pel que fa als usos, les cotitzacions socials s’han incrementat un 7,7% i els impostos un 4,2%.

Dels 458 municipis estudiats (amb més de 1.000 habitants), només 109 se situen per sobre la mitjana catalana (18.200 €). Sant Just Desvern (amb 29.700 € per habitant) és el municipi amb el nivell de renda més elevat, un 63% superior a la mitjana catalana i es caracteritza per tenir una elevada proporció d’ingressos procedent de les rendes salarials (68,4%) i una baixa proporció procedent de prestacions socials (12,9%). El segueixen Matadepera (28.100 euros) i Cabrils i Alella (ambdues amb 27.600 euros), totes aquestes amb una renda per habitant per sobre del 50% de la mitjana catalana.

A l’altre extrem, trobem que Santa Margarida de Montbui és el vuitè municipi del país amb pitjors rendes per habitant, amb 12.800 €, inferior al 30% de la mitjana catalana. La llista la tanques Ulldecona, al Montsià, i Aitona, prop de Lleida, ambdues amb 12.100 euros. Tot i això, en relació amb l’any anterior, pràcticament tots els municipis estudiats (438 dels 458) han registrat una variació anual positiva de renda familiar disponible bruta per habitant.