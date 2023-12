La renda i la font d’ingressos dels anoiencs segueix demostrant enormes desigualtats segons el municipi

Publicitat

La darrera publicació de les xifres de renda dels ciutadans espanyols per part de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el mes passat, continua demostrant importants desigualtats entre les persones d’aquest país depenent del lloc on visquin. També a l’Anoia.

Hem fet una anàlisi de les dades cenyint-nos únicament als 33 municipis de l’Anoia, i també a tots els districtes i barris d’Igualada (que veurem en properes edicions de La Veu).

En els dos quadres d’aquesta pàgina podeu veure les xifres d’ingressos dels anoiencs, en funció de la font d’aquests, ja siguin salaris, pensions, prestacions d’atur, altres tipus de prestacions o altres ingressos (normalment, en aquest últim cas, per autònoms o lloguers).

El municipi més “ric” de l’Anoia és Sant Pere Sallavinera, amb una renda de 19.292€, vuit mil euros més que a Montbui (11.330€), el més “pobre”

En el quadre inferior es pot veure la renda mitjana dels anoiencs i, en tots dos casos, les xifres de 2021 (les últimes que s’han conegut) i la seva comparació amb les del 2015.

És important destacar-vos que aquestes xifres representen una mitjana, i corresponen a tots els habitants, treballin o no, cobrin alguna quantitat o no. És a dir, l’INE ha sumat tots els ingressos, i s’han dividit entre tots els habitants. D’aquí que podeu veure com els salaris anuals, per exemple, poden semblar molt més baixos de què habitualment es cobren.

Sant Pere Sallavinera és el municipi de l’Anoia amb la renda més alta (19.292€), mentre que Santa Margarida de Montbui té la més baixa (11.330€), gairebé vuit mil euros menys.

Igualada té una renda de 14.172€, un xic més baixa de la mitjana de l’Anoia, que es queda en 14.596€. En tots els municipis observem un increment de la renda respecte 2015, el darrer any que s’esmenta en les comparatives de l’informe de l’INE. En el cas de tota la comarca, l’augment és de 2.353€ en els sis anys de 2015 a 2021, i a Igualada, de 2.332 euros. Montmaneu, Rubió i Miralles són els tres pobles que menys han crescut en renda de tota la comarca.

Perquè podeu tenir una idea de com es troben els vostres municipis respecte als més rics i els més pobres d’Espanya, cal dir que els tres municipis espanyols de més de dos mil habitants i amb més renda neta anual mitjana són Pozuelo de Alarcón (Madrid), amb 27.167 euros, Matadepera (Barcelona), amb 24.091 euros, i Boadilla del Monte (Madrid), amb 23.169 euros, curiosament els tres municipis que ja lideraven aquesta classificació l’any anterior.

Els municipis amb menor renda són El Palmar de Troya (Sevilla), amb 7.299€, Albuñol (Granada), amb 7.371, i Iznalloz (Granada), amb 7.540.

Pel que fa a les fonts d’ingressos, és interessant destacar que els pobles amb els ingressos més alts per salaris són el Bruc (14.334€ per habitant) i Castellolí (14.320), mentre que el menor és Veciana (6.841) seguit de Montbui (7.962). El municipi amb més ingressos per prestacions d’atur és Rubió (628€ per habitant) seguit de Cabrera (589), i el que menys, St. Pere Sallavinera (199), seguit de Calonge (213).

Compartir