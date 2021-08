La recaptació de les entrades dels actes de Festa Major es destinarà al Banc de Queviures

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, ha anunciat que la recaptació de les entrades dels actes de la Festa Major d’aquest any es destinaran al Banc de Queviures d’Igualada. L’anunci s’ha fet a la compareixença habitual dels dimecres on Castells ha volgut recordar que la festa d’aquest any s’ha hagut d’adaptar a la situació de pandèmia global que es viu actualment. Castells ha assegurat que la Festa Major d’enguany “no és la festa que volíem fer sinó la que hem pogut fer per complir amb les restriccions marcades per les autoritats sanitàries.”

El PROCICAT determina que actualment els actes s’han de realitzar en una zona perimetrada, amb aforament limitat i amb distància de seguretat. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha organitzat tots els actes en recintes perimetralitzats i s’han posat a la venda entrades pels principals actes de la festa amb un preu simbòlic d’1€, per garantir la presencialiat. La recaptació d’aquestes entrades, que s’estima que serà d’aproximadament 15.000€, es destinarà íntegrament al Banc de Queviures. Castells ha posat en valor aquest gest que “dóna una sortida social a aquests diners i afavoreix que els igualadins i igualadines visquin la festa de forma solidària”.

En la mateixa compareixença l’alcalde d’Igualada ha explicat, també, que aquesta és l’única manera de fer la festa ja que “l’altra opció, la més fàcil, hauria estat la de no fer res, però volem mantenir viva l’essència de la Festa i de les colles que l’any passat ja van veure com la Festa Major va haver d’anul·lar-se”

Castells ha agraït la feina dels tècnics que han treballat en l’elaboració del programa de la Festa Major d’enguany i ha ressaltat l’esforç de l’Ajuntament “per retransmetre els principals actes de la festa a través de les Xarxes Socials i els mitjans Locals per tal que tothom pugui seguir-los”.