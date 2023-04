La Queens League també tindrà presència anoienca

Després de l’èxit de l’edició masculina de la Kings League, el campionat de futbol 7 creat per Gerard Piqué i en què hi participen alguns dels creadors de contingut més famosos de l’estat espanyol, el primer cap de setmana de maig s’iniciarà la Queens League, la competició femenina.

I així com a la Kings League hi havia la participació de dos anoiencs, un dels quals, Jordi Ros, es va acabar proclamant campió, a la Queens League hi haurà quatre jugadores de la comarca jugant-la. Son la portera Nerea Bermudo, que jugarà amb Saiyans, presidit per The Grefg; la migcampista Laura Marcet, que ho farà al Rayo de Barcelona d’Spursito; la defensa Júlia Tomàs, que jugarà a Pio, de la mexicana Rivers; i la també defensa Laura Ribas que jugarà a l’equip de l’exfutbolista Kun Agüero.

Un cop confeccionats els equips, el dissabte 6 de maig s’iniciarà la competició, que es jugarà cada dissabte, durant 11 caps de setmana, i fins el 29 de juliol, quan es disputaran les finals.