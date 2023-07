La professora Antònia Enrich i La Lliga de Capellades, premis al Compromís Cultural 2023

Òmnium Anoia ha desvelat els noms dels guanyadors dels XIX Premis al Compromís Cultural de 2023, un reconeixement que l’entitat atorga a aquelles persones i col·lectius que s’hagin significat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Enguany el jurat ha decidit que el reconeixement individual sigui per la professora Antònia Enrich i el premi al col·lectiu per a l’entitat La Lliga de Capellades.

La professora de música Antònia Enrich Solà ha estat premiada per la seva tasca educativa a diverses escoles de la ciutat, com ara el Garcia Fossas, el Jesús Maria, el Conservatori de l’Ateneu, l’Escola de Música/Conservatori i l’Escola Pia, on va començar i acabar la seva vida laboral fins que es va jubilar el 2019. També se li reconeix la seva vinculació amb les entitats musicals d’Igualada com la Coral Infantil Gatzara i la Coral Juvenil Xalest, amb les quals ha col·laborat desinteressadament durant molts anys. Enrich va ser regidora de cultura i ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, va ser distingida amb la Medalla de la Ciutat l’any 1994 i amb el Rusc de l’Ateneu el 2014.

El Premi col·lectiu d’enguany és per a la Junta de La Lliga de Capellades, una entitat sociocultural sense ànim de lucre que fa 122 anys que vetlla per mantenir viu el teixit cultural del poble. Avui dia, la Lliga ofereix més d’un centenar d’activitats cada any per a tots els públics a les seves instal·lacions del centre de Capellades: Saló Rosa, Teatre, Cafeteria i Pati de La Lliga, que esdevenen un punt de trobada on compartir cultura, activitats de lleure i educació. Actualment compta amb més de 1.400 socis.

L’acte de lliurament dels XIX Premis al Compromís Cultural se celebrarà el divendres 22 de setembre a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí. És un acte obert a tothom i d’entrada lliure.