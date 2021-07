La presidenta de la Diputació visita Bellprat i es compromet a pagar els danys causats per l’incendi als municipis

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marin, ha visitat aquest dimarts a la tarda Bellprat, el municipi més afectat per l’incendi d’aquest passat cap de setmana, amb més de 1.000 hectàrees afectades del total de 1.700 que van cremar. Allí ha tingut una reunió de treball amb els alcaldes de Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, a més de Bellprat, i també amb el president i vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia.

Marín ha explicat que la Diputació activarà el pla destinat a emergències i que ja es va fer servir pel temporal Glòria o per la pandèmia, i que això permetrà pagar totes les despeses que hagin tingut els ajuntaments com a conseqüència de l’incendi. Pel què fa als treballs als boscos cremats, els tècnics estudiaran quina és la millor manera per reforestar. A més, la Diputació, juntament amb el Consell Comarcal, també donarà el suport necessari als municipis, que son petits i per tant tenen poc personal, en tots els temes burocràtics necessaris.

La presidenta de la Diputació ha apostat per la col·laboració entre totes les institucions per dissenyar el plans d’intervenció al territori. Sobre una de les crítiques dels alcaldes, el despoblament del món rural, Marín ha remarcat que cal un pla de país en aquest sentit per solucionar el problema.

Per la seva banda, l’alcalde de Bellprat, Carles Pol, també ha apostat pel treball conjunt entre totes les administracions. L’alcalde ha exigit que “cal treballar més, cal treballar tot l’any perquè aquestes desgràcies no passin a altres llocs”. Pol també ha aprofitat la reunió per reclamar altres inversions més enllà de la prevenció d’incendis, com la millora de les telecomunicacions. A Bellprat no hi ha arriba la fibra òptica i la connexió a Internet és molt complicada.