La preestrena del documental sobre Tito Vilanova es farà al Zoom Festival

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya inaugurarà la seva 18a edició amb una preestrena mundial: el documental 100×100 Tito, produït per Barça Studios i que també estrenarà properament TV3, es podrà veure en primícia el dia 24 de novembre a les 20:00 h al Cinema Ateneu d’Igualada en una sessió amb l’accés limitat. Amb aquesta projecció, el Zoom Festival donarà el tret de sortida a una edició que se celebrarà fins el dia 29 de novembre en format virtual, i que es podrà seguir a través de la plataforma “Zoom Live” dins la web del festival zoomfestival.org.

En aquest acte inaugural, a més de projectar en exclusiva el documental sobre l’entrenador blaugrana, es durà a terme una presentació prèvia de la producció amb la participació de persones de l’entorn més proper de Tito Vilanova, com els entrenadors Jordi Roure i Aureli Altimira, que repassaran la figura de Tito. A més, es comptarà amb la presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i de les directores i realitzadores del documental, Cristina Collado i Marta Busquets.

100×100 Tito és una història de lluita i de superació explicada pels propis protagonistes; jugadors com Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Thierry Henry, així com directius, amics i, per primera vegada, la família de Tito Vilanova, recorden l’entrenador del Barça que va aconseguir la memorable Lliga dels 100 punts mentre lluitava per la seva vida. Tots els protagonistes recorden una temporada històrica alhora que ens permeten conèixer més a fons la figura de Vilanova, apassionat del futbol des del bressol del seu poble natal, Bellcaire, i descobrim com va ser d’important la gestió de Tito Vilanova per aconseguir tancar una temporada de rècord de puntuació a la Lliga en la història del Barça.

Després d’aquesta preestrena en exclusiva pel Zoom Festival, el documental 100×100 Tito s’emetrà properament per TV3, Barça TV i per la plataforma d’streaming digital Barça TV+. L’acte inaugural del Zoom Festival s’adaptarà a les mesures sociosanitàries vigents.

Així mateix, el Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya fa públiques les produccions que participen a la Secció Oficial del festival. En total, 45 propostes en les categories de Ficció, Entreteniment, Informatius, Esports i Cultural i Divulgatiu, provinents de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Andorra, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú, que opten als Premis Zoom. Entre els continguts audiovisuals presentats, hi ha propostes de Movistar + (amb els canals #Vamos i #0), Amazon Prime Video, la televisió pública italiana Rai Itàlia, Ràdio Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, IB3, Euskal Irrati Telebista, Barça TV, Betevé, La Xarxa de Televisions Locals o el canal peruà IPe. Els programes, documentals, sèries i pel·lícules seleccionades que opten als Premis Zoom ja es poden consultar a la web del festival https://www.zoomfestival.org/ .