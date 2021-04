La portada: “Sant Jordi 2021”

La Diada de Sant Jordi és la gran protagonista de la portada de La Veu d’aquest divendres. Després que la de l’any passat s’hagués de traslladar al mes de juliol, aquest any recupera certa normalitat, però no completa, i ja hi haurà parades de llibres i roses als carrers d’arreu de la comarca. La il·lustració de la portada, per cert, és de l’alumna de La Gaspar, Mar Solano.

A més:

Els alcaldes demanen que s’escolti el territori davant els macroparcs eòlics i solars

El Parc Central d’Igualada tindrà un bar de vins i tapes

Alt índex de risc de rebrot a l’Anoia

Igualada celebra el dia internacional de la Dansa