“La politoxicomania: una barreja d’alcohol, marihuana cocaïna i pastilles, és l’addicció més comuna a l’Anoia”

Entrevista a Albert Valles i Albert Amigó, socis i fundadors del Centre Especialitzat

en Addiccions Más Amigó

Más Amigó, situat a Montbui, és un centre especialitzat en addiccions. Albert Vallès és fundador i director de Clínica Can Calau Addiccions, i és màster en drogodependències, especialista en Justícia en addiccions i Drogodependències. Albert Amigó és diplomat en nutrició i dietètica i auxiliar d’infermeria en salut mental i toxicomanies.

Com va néixer aquest projecte?

Per una banda, la ubicació de la masia és fantàstica, a uns deu minuts conduint de l’autovia A2. Està a només cinquanta minuts del centre de Barcelona, localitzada a la cruïlla dels antics camins que comuniquen tres poblacions: Tous, Miralles i Montbui.

Per l’altra, la seva situació és privilegiada per l’aïllament i l’entorn natural on es troba. Les magnífiques vistes dels camps, boscos i muntanyes circumdants desperten els sentits. Es gaudeix d’una gran sensació de pau i d’una constant aromateràpia (l’olor d’agradables fragàncies per millorar l’estat d’ànim o la salut).

La idea primigènia prové de males experiències personals i familiars amb el món de les addiccions, que es van anar encavalcant amb la magnificència del lloc i del mas, al llarg dels darrers anys. Va ser decisiu conèixer mitjançant amics comuns l’Albert Vallès, fill d’Igualada i fundador de la clínica Can Calau, “l’ànima mater” del nostre projecte; i en Juan Carlos Prieto, fundador del centre de psicologia ALTER de Barcelona, qui és l’actual director terapèutic. Sense ells hauria estat impossible.

Com treballeu habitualment amb els pacients?

El tractament principal és amb els pacients, encara que una part important també la fem amb l’entorn més proper i la família. És un tractament on es reconstrueix la vida de la persona afectada i el seu entorn, ja que han estat durant tot el temps de consum, distanciats de tot i en molts casos trencats com a persones.

Quines addiccions tracteu?

Tractem tota mena d’addiccions, siguin amb substància o sense. Des de fa molts anys les addiccions principals han sigut l’alcohol, la cocaïna i el cànnabis. Avui dia, tractem moltes més com la ludopatia, el sexe, les noves tecnologies, les compres compulsives i d’altres.

Quines són les més comuns al territori de l’Anoia?

La politoxicomania (barreja d’alcohol, cocaïna, pastilles i marihuana, per exemple) és la que més tractem. Però des del 2020 amb la pandèmia, tractem molt el joc “online”.

Com és el dia a dia d’un pacient que ha donat el pas de deixar una addicció?

Els pacients comencen el dia amb un programa esportiu especialitzat, és important començar al matí amb una bona activació física, generant endorfines i oxitocines. Tot seguit, comencen el programa mèdic-terapèutic: amb dues teràpies de grup al dia (matí i tarda), visites individuals psiquiàtriques, psicològiques i terapèutiques i “cine fòrum” de documentals relacionats. Tot això combinat amb diferents activitats o dinàmiques per treballar l’autoestima, el control d’impulsos, els hàbits, la conducta i la prevenció de recaigudes.

Quan temps necessita una persona per curar l’addicció?

L’addicció és una malaltia crònica, per tant, no és cura mai. Això no vol dir que l’addicte no pugui tenir una vida totalment nova i normalitzada després de l’ingrés. L’addicte ha d’entendre i acceptar que com a malaltia mental crònica, no podrà tornar a consumir mai més. En el tractament, aconseguim que el pacient adquireixi les eines i accepti els canvis necessaris en el seu comportament perquè quan surti pugui viure, sense la necessitat de tornar a consumir.

El tractament es realitza en dues fases, l’ingrés i l’ambulatori. El tractament d’ingrés té una durada d’entre 2 i 3 mesos. Posteriorment, el seguiment ambulatori serà de 2 a 5 anys més, depenent de cada cas.

Què us diferencia d’altres clíniques de desintoxicació?

Bàsicament, el fet d’individualitzar i personalitzar cada cas, encara que una part del tractament és en grup. També treballem amb grups d’ingressats reduïts, cosa que ens permet estar molt pendents del que succeeix i atendre cada persona, a cada moment.

Com pot fer algun familiar/conegut d’un addicte fer-li entendre que necessita ajuda especialitzada?

Aquesta és la part més difícil del procés, la majoria de cops el pacient es troba en una fase de negació, minimitzant segons el seu parer l’impacte que el consum li provoca; i no volen reconèixer-ho. El familiar, pocs cops li podrà fer entendre.

El que recomanem és que es posin en contacte amb nosaltres i així els podrem donar les pautes individualitzades per aconseguir que l’addicte comenci el tractament. Cada addicte és diferent, i per això es necessiten diferents línies d’actuació per a cadascun.

Quantes persones formen l’equip de Clínica Más Amigó?

Com comentava abans, som un equip multidisciplinari. En total som dotze persones. Un psiquiatre, el doctor Rafael Rodríguez, que és el cap del departament de medecina, quatre psicòlegs del centre ALTER de Barcelona a càrrec d’en Juan Carlos Prieto que és el nostre director terapèutic, l’Albert Vallès que és el director adjunt i assessor principal, l’Albert Amigó encarregat de la gerència, un infermer, dos auxiliars d’infermeria que fan de monitors i un encarregat de manteniment i neteja del centre.