La Policia Local d’Igualada posa 385 sancions anti-covid durant el gener

Durant el mes de gener la Policia Local d’Igualada ha interposat un total de 385 sancions relacionades amb el control de les mesures i restriccions motivades per la pandèmia de Covid-19. 138, un 35% del total, han estat per l’incompliment de les restriccions de mobilitat. També hi ha hagut 91 sancions (23,64%) per incomplir l’obligació de l’ús de la mascareta o per fer-ne ús inadequat. S’han interposat 45 sancions per incomplir la distància física interpersonal de seguretat, 30 per incomplir les limitacions del nombre de persones assistents a trobades, tant en l’àmbit privat com en el públic, 27 per obrir locals, celebrar actes o realitzar activitats expressament prohibides o suspeses i 18 per fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar la distància mínima interpersonal. La resta de sancions han estat per incomplir l’horari d’obertura d’establiments i activitats (4), incomplir els límits d’aforament establerts (2), incomplir les mesures d’higiene i prevenció (2), incomplir les mesures de limitació en l’organització i l’exercici de l’activitat per part d’establiments oberts al públic (1) i incompliment d’altres mesures, ordres o resolucions (23).

A banda del control de les mesures motivades per la Covid-19, la Policia Local també ha interposat 36 sancions per incompliment de les ordenances municipals: 14 per consum d’alcohol a la via pública, 9 per bretolades, 7 per provocar molèsties i sorolls en domicilis, 2 per molèsties i sorolls en establiments, i 1 per orinar en via pública i 1 per portar el gos deslligat.

Pel que fa a l’incompliment de la Llei de Seguretat Ciutadana, la Policia Local ha interposat un total de 20 sancions, 11 de les quals han estat per tinença de drogues i 3 pel seu consum. També hi ha 2 sancions per desobediència o resistència als agents i 1 per falta de respecte o insults als agents de seguretat, 1 per negativa a identificar-se i 1 per tinença d’armes prohibides.

El balanç d’aquest mes de gener es completa amb 5 detencions per motius com robatori amb força, atemptat contra agents de l’autoritat o conducció temerària.

La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha valorat aquestes dades i ha recordat que “veníem d’un mes de desembre molt complicat, amb moltes dates senyalades, i després de festes hi va haver un enduriment de les restriccions, però tot i això durant aquest mes de gener no hem notat un augment significatiu de les infraccions. La ciutadania ha complert i les dades sanitàries també sembla que van millorant, però insistim que no ens podem relaxar i hem de seguir complir les mesures i la Policia Local seguirà vetllant pel seu compliment”.