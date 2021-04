La Policia Local de Vilanova posa 452 denúncies viàries entre gener i març

La Policia Local de Vilanova del Camí ha emès un informe estadístic sobre les actuacions que ha portat a terme aquest primer trimestre de l’any. En total s’han posat 452 denúncies, 46 de les quals han estat per desobeir els senyals verticals d’estacionament.

Segons es desprèn de l’informe policial, l’incompliment de la normativa i dels senyals viaris són les principals causes de les denúncies interposades. Sorprenen les 25 denúncies per no respectar un pas de vianants, 26 per aparcar sobre la vorera i 13 per fer-ho davant un gual permanent. A aquestes se n’hi sumen 15 per estacionar en espais reservats a persones amb mobilitat reduïda, 11 en zona de càrrega i descàrrega i 8 per fer-ho en doble fila.

També s’han posat 63 denúncies a la zona taronja o zona comercial, entre el carrer Verge de Montserrat i Major. L’aparcament és gratuït i ofereix una vintena de places sotmeses a control horari. El temps màxim d’estacionament és de dues hores diàries fraccionables per garantir la rotació dels vehicles.

La majoria de les denúncies, expliquen des de la Policia Local, s’han imposat perquè els vehicles estacionats no tenien el tiquet. També destaquen que això va passar els primers mesos de funcionament de la zona taronja, però que ara, els conductors, ja són conscients que cal posar el tiquet i que no es poden excedir de les dues hores diàries d’estacionament.

La Policia Local també ha posat 3 denúncies per desobediència a l’agent, 2 per alcoholèmia i 3 per conducta temerària.