La Policia d’Igualada posa 6 denúncies per “botellons” i 35 per no dur mascareta

La tinent d’alcalde i regidora de Governació, Interior, Hisenda, Carlota Carner, alertava aquest dilluns a través del seu compte de Twitter que aquest passat cap de setmana, la Policia Local d’Igualada havia intervingut en més de 130 incidències. Carner detallava que d’aquestes incidències, 35 eren denúncies per no portar la mascareta posada, 6 per fer “botellón” i 4 per altre infraccions d’ordenances. Segons explicava en el mateix tuit, també va haver-hi 3 detencions.