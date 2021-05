La Pobla s’adhereix a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt s’ha adherit a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’adhesió va ser aprovada en el darrer ple de l’ajuntament celebrat aquest passat dijous, 20 de maig, i aquest dilluns el director general de l’AMTU, Joan Serra, i l’alcalde del municipi, Antoni Mabras, han fet una trobada per formalitzar l’adhesió.

Amb aquesta nova incorporació, l’AMTU compta ara ja amb un total de 117 entitats associades, entre les quals hi ha el Consell Comarcal de l’Anoia i 6 ajuntaments de la comarca: Castellolí, Igualada, Masquefa, Piera, Vilanova del Camí, i ara La Pobla de Claramunt.

Arran d’aquesta adhesió, l’AMTU assessorarà l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt en tots aquells aspectes tècnics i jurídics que facin referència a l’àmbit de mobilitat i transport públic del municipi.

Joan Serra s’ha mostrat molt satisfet per aquesta nova incorporació “que demostra que cada vegada hi ha més ajuntaments de la comarca que confien en l’AMTU, com a entitat que defensa els seus interessos i també per l’expertesa que hem demostrat tenir durant tots aquests anys en temes com el transport a demanda o la millora dels serveis de transport públic i la mobilitat dels municipis d’arreu de Catalunya”.

L’AMTU compta amb un departament tècnic de primer nivell especialitzat en l’elaboració de plans de millora, estudis de demanda i econòmic-financers, auditories, o seguiments del servei, entre d’altres. A més, l’AMTU també elabora projectes d’implantació de nous serveis, ja siguin línies urbanes, urbanets, serveis interurbans o de transport a demanda (TAD).

Ajudes al transport públic

Gràcies al conveni que l’AMTU manté amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ATM de Barcelona, els municipis adherits i que pertanyen al sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, com és el cas de La Pobla de Claramunt, reben un fons econòmic destinat a la realització de millores al transport públic. En aquest sentit, pel fet de ser associat de l’AMTU, l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt rebrà una ajuda econòmica per poder fer millores a la seva xarxa de transport.