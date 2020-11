La Pobla destina 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha fet una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la campanya d’emergència per fer front als efectes de la Covid-19 en projectes actius a països on la cooperació municipal és més present.

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt veu convenient sumar-se a aquesta campanya i abocar els recursos previstos per a la solidaritat i cooperació internacional d’acord amb les seves especificitats en tant que cooperació municipal i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha seleccionat el projecte que es beneficiarà dels 10.000 euros que el consistori ha destinat per combatre els efectes que la Covid-19 està tenint arreu del món. Aquesta quantitat es destina al projecte per a contenir i mitigar l’expansió del coronavirus en la Costa de Chiapas on hi treballen ja des de fa temps ONG especialitzades.