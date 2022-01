La Pobla de Claramunt beca a més de 70 estudiants del municipi

Un total de 76 alumnes de la Pobla de Claramunt es beneficiaran aquest curs dels ajuts econòmics que concedeix l’Ajuntament a estudiants des d’ESO fins als estudis universitaris de grau i postgrau i màster. Aquests dies el consistori ha fet efectiu el pagament de les beques per un import total de 8.050 € amb la voluntat de donar suport i incentivar l’accés als estudis per a tota la població menor de 25 anys que complia amb els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

En total se n’han beneficiat 25 alumnes d’ESO, per un import total de 750 € (30 € per alumne/a); 29 alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior per un import de 2.900 € (100 € per alumne/a) i 22 alumnes que cursen estudis universitaris de grau i postgrau i màster per un import de 4.400 € (200 € per alumne/a).