La Pobla acollirà la presentació de la biografia de Nativitat Yarza

L’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt serà escenari de l’acte de presentació de la biografia de Nativitat Yarza, primera alcaldessa escollida a les eleccions de gener del 1934 al municipi de Bellprat i veïna de la Pobla des de l’estiu d’aquell mateix any fins al 1939.

A part de la seva activitat política, Yarza va ser una coneguda mestra: va començar a exercir com a tal a Santa Margarida de Montbui i va passar per les aules de pobles com Pontons, Vilada, Malla, Vilanova del Camí, Igualada o Cabrera de Mar. Més endavant, es va traslladar a la Pobla de Claramunt per exercir de mestra a l’escola local fins a l’esclat de la Guerra Civil, conflicte al qual hi va participar com a miliciana.

Donat l’interès històric de la personalitat de Nativitat Yarza, els autors Antoni Dalmau i Isidre Surroca han elaborat una biografia detallada d’aquest important personatge històric que es presentarà a l’Ateneu el pròxim 18 de novembre a les 19 hores.

La iniciativa ha estat organitzada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, la Fundació Josep Irla i l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.