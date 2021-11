La pluja no desllueix la setena edició del Som Terra de Safrà

El passat dissabte es va celebrar a Santa Coloma de Queralt el Som Terra de Safrà, un esdeveniment que gira entorn d’aquesta espècia. Històricament, el municipi n’havia estat un dels grans productors de Catalunya, però s’havia deixat de plantar de forma expansiva. Des de fa ja uns anys l’entitat Som Terra de Safrà s’ha proposat recuperar el valor d’aquesta planta per a Santa Coloma, fent créixer el cultiu de safrà a la zona i recuperar-ne la comercialització, així com la promoció turística de la vila, com a eines de diversificació de l’economia colomina. Per fer-ho, des de dijous i fins dilluns s’han celebrat diverses activitats, amb el dissabte com a jornada central.

I precisament dissabte va ser el dia que menys va acompanyar el temps, que es va aixecar amb una pluja fina que es va allargar fins a mig matí. Tot i això, cap dels actes previstos es va haver de suspendre, però sí que se’n haver d’adaptar alguns. El Mercat de Safrà i més, per exemple, es va haver de refugiar a sota les voltes de la Plaça Major. A les 16 parades que es van muntar s’hi podien trobar productes fets amb safrà com formatges o melmelades, a més de la mateixa planta de safrà, amb tres productors locals. Però més enllà de productes fets amb safrà també n’hi havia d’altres de KM.0, és a dir, de la Baixa Segarra o de municipis de l’entorn, com Anoia, Segarra o Conca de Barberà. Un altre dels actes més esperats del Som Terra de Safrà era la paella popular, que va congregar un centenar persones i que es va celebrar a l’interior del Casal de Santa Coloma.

Durant la jornada matinal, també es va poder visitar l’exposició “Un viatge a la terra del safrà: Macedònia”, al Castell del Comtes; realitzar dos tallers, l’Imaginart amb la Narina Villegas i el taller “Identifiquem l’olor i el gust del safrà”, els dos amb molt èxit de participació. Com és habitual en molts dels esdeveniments de Santa Coloma, també hi va haver un espai pel teatre històric amb “La Taula del Safrà”, en què s’explicava la importància que va tenir aquesta planta al municipi a través del diàleg teatralitzat amb tres personatges que representaven la població colomina de segles enrere.

Per dissabte a la tarda, i per tancar la jornada principal del Som Terra de Safrà, la companyia Fem Teatre va ser l’encarregada de representarà “Crocus i el delme del safrà. Sainet en un sol acte”, a les 17.30 al Castell del Comtes. Finalment, els actes de dissabte es van tancar amb un parell de demostracions de cuina i tast, també al Castell, en les quals, els participants van quedar gratament sorpresos de la influència que pot arribar a tenir el safrà en la nostra cuina.

Tot i la pluja, des de l’organització es mostren molt satisfets amb el transcurs de l’esdeveniment i fan una valoració molt positiva de tots els actes i l’assistència del conjunt d’activitats.

Visita dels guanyadors del sorteig Xarxa de barris antics

Com ja s’havia fet en edicions passades del Som Terra de Safrà, s’ha aprofitat aquest esdeveniment per gaudir de la visita dels guanyadors dels premis de la Xarxa de barris antics, un projecte de treball col·laboratiu entre administracions locals del país per donar suport al comerç local. Així, els guanyadors d’aquest sorteig, vingut tots de diversos punts de Catalunya, van aprofitar tot el dia, començant amb una visita guiada al conjunt monumental de Santa Coloma, seguit d’una visita al Mercat de Safrà, el dinar popular i la collita i esbrinat de safrà, entre altres activitats.

Els actes de la resta de dies

Més enllà dels actes principals que es van celebrar dissabte, el Som Terra de Safrà es va iniciar el dijous 28 d’octubre amb la visita a Santa Coloma de l’Escola Agrària d’Alfarràs per conèixer tot el procés de recol·lecció, esbrinat i assecat del safrà. Divendres van ser els alumnes de l’Institut Joan Segura de Santa Coloma els qui es van apropar a un dels camps de safrà per conèixer-ne tots els detalls.

Un dels actes que s’havia de fer dissabte però que la pluja va aplaçar a diumenge va ser el mural que es va pintar al Passeig dels Horts, a càrrec de l’artista gràfic, Xavi Badia, del Taller la Gàrgola. En Xavi va pintar una gran flor de safrà que donarà un toc de color molt agradable a la cantonada d’inici del Passeig.

Finalment, el dilluns 1 de novembre, dia de Tots Sants, es va fer l’ensafranada, oberta a tothom i on també es va recol·lectar i esbrinar el safrà. Acabant-ho tot, això sí, amb un tast de productes ensafranats.