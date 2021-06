La piscina del Molí Nou obrirà el 21 de juny

La piscina municipal del Molí Nou d’Igualada ja està a punt per obrir la temporada de bany a partir del 21 de juny i fins al 12 de setembre. Desprès de l’estricta normativa de l’any passat, aquest any el complex esportiu recupera l’horari ininterromput de 10h a 20h però amb un aforament del 50%.



A partir del dia 7 de juny, a les 8 del matí, s’obre el termini per sol·licitar els abonaments d’estiu per les persones empadronades a Igualada. El procediment es farà a través d’Internet al web www.esportigualada.cat seguint estrictament l’ordre d’inscripció. Aquest abonaments, a diferència de l’any passat, serviran per fer us de la piscina tot el dia. La regidora d’Esports, Patrícia Illa ha explicat que “aquest any hem pogut recuperar certa normalitat a la piscina municipal del Molí Nou, amb abonaments de tot el dia, i amb campanyes puntuals que durem a terme amb el suport de l’AECC de l’Anoia, així com la campanya Mulla’t contra l’esclerosi Múltiple liderada per l’associació de l’Esclerosi Múltiple de l’Anoia, a la que sempre hem donant suport.”

La piscina del Molí Nou estarà oberta amb control d’aforament del 50% i amb servei de bar seguint estrictament les mesures COVID que marqui el PROCICAT en tot moment.