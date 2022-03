El 1795 Immanuel Kant va escriure Sobre la pau perpètua. Aquest text defensava una manera liberal i mercantil d’entendre el món i les relacions internacionals. Kant projectava una idea cap al futur, la llavor de la pau aconseguida a través del comerç entre les nacions com a alternativa a un model basat en la guerra i la conquesta. Kant era un home de bona voluntat, un altre dels seus pilars ètics en la seva obra Fonamentació de la metafísica dels costums. Nascut a Konigsberg (Prússia Oriental) en una família pietista va culminar tota la tradició filosòfica anterior, sintetitzant els corrents racionalistes i empiristes en la seva obra magna Crítica de la raó pura. Kant dona el tret de sortida poètic a la Il·lustració, entesa com a sortida de l’home de la seva minoria d’edat amb el ja mític Sapere aude, atreveix-te a saber. Després de Kant es pot dir, a mode de broma filosòfica, que ja s’ha dit tot. Només queda contradir-ho o destruir-ho, que és el que es van dedicar filòsofs posteriors com Nietzsche. Potser és més encertat dir que, després de Kant, les ciències es van deslligant de la filosofia, mare orgullosa de molts i diversos fills.

Les seves idees sobre la pau, escrites en plena Revolució Francesa i en vigílies de l’ascens de Napoleó Bonaparte, un meteorit destinat a rebentar Europa, poden semblar ingènues i en certa manera ho són, tenint en compte com ha evolucionat el món i el capitalisme, que no ha tingut una trajectòria tan idealista com la que imaginaren economistes com Adam Smith o David Ricardo. Però van crear les bases teòriques de la Unió Europea, les Nacions Unides i els Drets Humans. Kant no va saber què fer amb Déu i l’ètica cristiana, que portava incrustada a l’ADN, i al final va deixar Déu en stand by, acceptant-lo de facto. La tomba de Kant porta una doble inscripció en rus i alemany. La seva ciutat, el Konigsberg prussià, ja no existeix. Avui en dia és la ciutat russa de Kaliningrad, en un enclavament situat entre Polònia i els estats bàltics. La II Guerra Mundial va arrasar el lloc i la població alemanya va haver de marxar. La tomba solitària de Kant a Kaliningrad com a símbol de la pau perpètua, un dels somnis fracassats de la Il·lustració…